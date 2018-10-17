Türkiye'de ilk 'Elektrikli Araç Teknolojileri Programı' açılıyor

İNÖNÜ Üniversitesi ile İleri Araç Teknolojileri Kümelenmesi arasında, İleri araç teknolojilerinde dönüşümü sağlayacak nitelikli ara eleman yetiştirilmesine yönelik, Elektrikli Araç Teknolojileri Programı açılması için işbirliği protokolü imzalandı.

24 otomotiv yan sanayi firmasının yer aldığı İleri Araç Teknolojileri Kümelenmesi'nin koordinatörlüğünü yürüten İTÜ ARI Teknokent'te gerçekleştirilen işbirliği protokol törenine, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Hamamcı, Rektör Danışmanları Doç. Dr. İlhan Erdem, Dr. Öğretim Üyesi Cemal Koyunoğlu, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Teoman Karadağ ile İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Kenan Çolpan ve İleri Araç Teknolojileri Kümelenmesi Koordinatörü Ekrem Özcan katıldı. Protokol ile İnönü Üniversitesi OSB Meslek Yüksek Okulunda, Motorlu Araçlar ve Ulaşım Teknolojileri Bölümü altında,Türkiye'de ilk kez Elektrikli Araç Teknolojileri Programı'nın açılması ve ülkenin ihtiyacı olan kalifiye elektrikli araç teknikerlerinin yetiştirilmesi amaçlanmakta. İmza töreninde konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İnönü Üniversitesi'nin gereksinimlerini göz önüne alarak Hibrit ve Elektrikli Araç Teknolojilerini üniversitenin bilimsel öncelikli alanlarından biri olarak belirlediklerini belirterek, "Bu alanda çalışan akademisyen ve lisans üstü öğrencilerinin projelerine destek sağlanmaktadır. Elektrikli toplu taşıma araçlarının yıllardır kullanıldığı Malatya ilimizde, elektrikli araçların işletilme ve servis hizmeti anlamında ciddi saha tecrübesi ve bilgi birikimi oluşmuştur. İnönü Üniversitesi OSB Meslek Yüksek Okulu’nda açılacak ve yine Türkiye'de ilk olacak 'Elektrikli Araç Teknolojileri' programı ile de ülkemizde şuan için bir ihtiyaç olan ve giderek artacak Elektrikli Araç Teknikerlerinin yetkin bir şekilde yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Özel sektör adına bu programa destek veren İleri Araç Teknolojileri Kümelenmesine ve İTÜ ARI Teknokent'e teşekkürlerimizi iletiyorum" dedi.

İleri Araç Teknolojileri Kümelenmesi adına İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Kenan Çolpan da "24 otomotiv yansanayi firmasının yeraldığı ileri araç teknolojileri kümelenmesi olarak, elektrikli araçlara yönelik ihiyaç duyulan teknikerlerden beklediğimiz özellikleri ve sahip olması gereken yetkinlikleri üniversite ile paylaşarak, eğitimin içeriğinin özel sektörle koordine hazırlanması konusunda üniversite ile birlikte olacağımız gibi, programın özel sektörle ilişkilerinde de koordinasyonu sağlamayı planlıyoruz. Öğretim üyeleri ve okuyacak öğrenciler ile, özel sektör bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmayı, mezuniyet sonrasında tekniker adaylarının uygun pozisyonlarda iş hayatına atılmalarına yönelik azami desteği vermeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

İLERİ ARAÇ TEKNOLOJİLERİ KÜMELENMESİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Kümelenme Destek Programı kapsamında, değerlendirme sürecini başarı ile geçmiş olan ve Derindere, Aselsan, Farplas, Ölçsangibi24 otomotiv yansanayi firmasının yer aldığı, koordinatörlüğünü İTÜ ARI Teknokent'in yürüttüğü bir otomotiv kümelenmedir.

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