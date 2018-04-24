Türkiye'de hokey hızla gelişiyor

GAZİANTEP, () - KONYA'DA başlayan Kadınlar-Erkekler Açık Alan Hokeyi Süper Lig 1'inci Etap maçları devam ederken Türkiye Hokey Federasyon Başkanı Sadık Karakan ve başkan vekili Bayram Yüksel tesislerde incelemeler yaparak maçları izledi. Başkan Karakan, ikinci etap karşılaşmalarının Gaziantep'te yapımı tamamlanan hokey sahasında yapılacağını da açıkladı.

Türkiye Hokey Federasyonu Kadınlar-Erkekler Açık Alan Hokeyi Süper Lig 1. Etap maçları Konya'da devam ediyor. Toplam 2 etapta oynanan ve 8 Erkek ile 8 Kadın takımının mücadele ettiği Süper Lig'de şampiyon ve ikinci olan takımlar Türkiye'ye 2019 yılında Kulüpler Avrupa Şampiyonası'nda temsil edecek. Süper Lig'in üçüncü gününde maçların oynandığı Konya'ya gelen Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan ve Başkan Vekili Bayram Yüksel Erkekler-Kadınlar Açık Alan Hokeyi Süper Ligi hakkında açıklama yaparak, "Süper Ligimiz gerçekten her geçen yıl marka değerini arttırmaktadır. Kulüplerimiz rekabetlerini fair-play çerçevesinde sürdürmektedir. Bu bakımdan Erkekler ve Kadınlar Açık Alan Hokeyi Süper Ligi gün geçtikçe büyüyen ve yükselen Türk Hokeyinin yüzü olmaya devam etmektedir" dedi.

İlk iki sırayı alan takımların, ülkemizi 2019 yılında Avrupa'da temsil edeceğini ifade eden Karakan " Geçtiğimiz yıllarda katıldıkları uluslararası şampiyonalarda elde ettikleri başarılarla ülkemizi onurlandıran kulüplerimiz, ümit ediyorum ki nice başarılara imza atacaklardır. Tabi bunun ilk adımı öncelikle Süper Lig'de ilk iki sıraya girmekten geçiyor. Ülkemizde hokey sporu hızla gelişirken Avrupa'da ve uluslararası arenada Türk takımları başarıdan başarıya koşuyor" dedi.

Kadın ve Erkek Süper Lig maçlarını yerinde takip ettiğini vurgulayan Sadık Karakan, "Özellikle takımlar arasında ki güç dengesi ve hokeyin kendine has yapısı izleyenlere müthiş bir görsel şölen sunuyor. Bizlere bu şöleni yaşatan sporcularımız, inanıyorum ki milli arenada da ellerinden geleni yapacaktır" diyerek Açık Alan Hokeyi Süper Lig'inde mücadele eden sporculardan övgüyle bahsetti.

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