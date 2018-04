"Türkiye'de geri dönüşüm sektörü gelişiyor"

TÜRKİYE Geri Dönüşümcüler Konfederasyonu Başkanı Mahmut Uğur Çetin, Türkiye'de geri dönüşüm sektörünün her geçen gün geliştiğini bildirerek "Bu gelişim yeni tesislerin kurulmasında ülke ekonomisine çok ciddi katkı sağlayacak" dedi.Türkiye Geri Dönüşümcüler Konfederasyonu Başkanı Mahmut Uğur Çetin ve yönetim kurulu Hilton Garden Inn Ankara otelde İvedik Hurdacılar Sanayi Sitesi esnafıyla biraraya geldi. Başkan Mahmut Uğur Çetin, doğal kaynakların verimli bir şekilde kullanılması, gelecek nesillerin de kaynak sıkıntısı çekmemesi için önem arz ettiğini vurguladı. Türkiye'de geri dönüşüm sektörünün her geçen gün geliştiğini bildiren Mahmut Uğur Çetin, bu gelişimin yeni tesislerin kurulmasında ülke ekonomisine çok ciddi katkı sağlayacağını söyledi.Başkan Çetin, geri dönüşümcülerin sorunlarını ve çözüm önerilerini şu şekilde sıraladı:"İşyerlerinin mevcut halinden iyileştirmeye giderek alabileceği lisansların verilmesi ve buna bağlı olarak kapasite raporlarının ayarlanması.Piyasa değeri olan metallerinin çoğunun tehlikeli atık sınıfına girmesi ve bu sınıflandırmadan dolayı da bertarafa giden bu ürünlerden doğan maddi kayıplar. İhaleyi almış firmanın işi kendinin değil de gerçek sahiplerine yaptırarak kâr almaları ve büyük ihaleleri 3-4 firmanın dışında başka firmanın alamaması. Lisans almaları için gerekli koşulların sağlanarak lisanslandırma işlemlerinin yapılması. Lisans şartlarında bulunan araçların yaş şartlarının uzatılması M2 ile durumların belirlenmesi. Lisans süreleri ile ilgili yıl şartlarının uzatılması. Atık kodlarının firmaların isteğine değiştirilmemesi sadece lisans alma zamanında yapılması. İhaleye sunulan atık kodlarının tamamının değil her kodun ayrı ayrı ihaleye çıkarak ihalede rekabetin arttırılması. Teşvik programlarının ger dönüşüm sektörünü kapsamaması ve etkin bir rol oynamaması"

