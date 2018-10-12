Türkiye Alzheimer Derneği üyeleri kahvaltıda buluştu

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), () - MERSİN'de, Türkiye Alzheimer Derneği Tarsus Grubu üyeleri kahvaltıda bir araya geldi.

Ülker Aydın Yaşlı Dayanışma ve Erinç Evi'ndeki programa Belediye Başkanı Şevket Can'ın eşi Öznur Can, Belediye Sosyal İşler Müdürü Hakan Uyan, Hayırsever Ülker Aydın, siyasi parti temsilcileri, STK üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Grup adına bir konuşma yapan Nazan Şengül, Alzheimer Derneği bünyesinde yapılan çalışmaların toplum üzerindeki etkilerinden söz etti. Programda hayata geçirilmesi planlanan projeler de masaya yatırıldı.



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