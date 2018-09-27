Türkçe isim kullanan esnaflara teşekkür belgesi

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, Lüleburgaz Lisesi öğrencileri, Türk Dili Haftası nedeniyle işyerlerinin tabelasında Türkçe isim kullanan esnafları ziyaret ederek teşekkür belgesi verdi.



Lüleburgaz Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri Mürvet Cenik ve Dilek Önder'in öncülüğünde öğrenciler Dil Bayramı olması dolayısıyla işyeri adı Türkçe olan işletmelere teşekkür belgesi düzenleyerek, Türkçe'ye gösterdikleri özen ve duyarlılıklarından dolayı ziyarette bulundu. Araştırmalar sonucu kriterlere uygun 3 işyerine öğrenciler ve öğretmenler tarafından teşekkür belgesi verildi.

Ayyıldız Büfe sahibi Ali Akça, Acıktım Kebap sahibi Deniz Ağca ve Güven Bisiklet sahibi Hakan Kayum ziyaret edilerek teşekkür belgeleri verildi. Öğretmen Mürvet Cenik, işyeri sahiplerine Türk diline gösterdikleri özen ve duyarlılıktan dolayı teşekkür ederek, bu duyarlı davranışın tüm esnaf arkadaşlara örnek olmasını dilediklerini belirtti.