Türkbeleni açılışa hazır

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden düzenlenen Manavgat- Türkbeleni Mesire Alanı'nda çalışmalar tamamlandı.

Manavgat ilçesindeki Türkbeleni Mesire Alanı 2013 yılında çıkan yangında zarar gördü. Antalya Büyükşehir Belediyesi, 350 dönümlük alana sahip Türkbeleni'nin yeniden projelendirdi. Proje kapsamında daha önce yanan alana 10 bin yeni ağaç, 100 bin çalı grubu ağaç dikildi. 35 bin metrekare çim alan oluşturulurken, 1500 led aydınlatma yerleştirildi. Türkbeleni, gece ışıl ışıl görüntüsüyle dikkati çekiyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Şirketi ANTEPE A.Ş'nin projesini hazırladığı, 30 milyon 400 bin TL'lik yatırım bedeli ile hayata geçirilen Türkbeleni Projesi içerisinde Millet Kıraathanesi de yer alıyor.

YATAY ASANSÖR SİSTEMİ

Proje, engelli ulaşımına da uygun olacak şekilde planlandı. Engelli vatandaşlar, rampalar ve takip taşları aracılığıyla Türkbeleni'nde her noktaya engel olmadan ulaşabilecek. Ayrıca üç farklı noktadaki yatay asansör sistemi ile Türkbeleni'ne kolay erişim sağlanacak.

Manavgat'ın yeni çekim merkezi olacak 350 dönümlük Türkbeleni Mesire Alanı Projesi; meydanları, 60 metrelik dev Türk bayrağı, 2 bin kişilik amfi tiyatrosu, 1.5 kilometrelik yürüyüş ve koşu parkuru, spor sahaları, yapay göleti, macera parkı, çocuk oyun alanları, 200 araçlık otoparkı, sosyal alanları ve yemyeşil doğasıyla dikkati çekiyor.

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