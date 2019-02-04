Türk ve Suriyeli öğrencilere Gaziantep gezisi

kilis Belediyesi Asmalı Konak Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezi tarafından Türk ve Suriyeli öğrenciler ile ailelerine Gaziantep gezisi düzenlendi.

Kilis Belediyesi Asmalı Konakğı Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezi tarafından, Türk ve Suriyeli öğrenciler ve ailelerine Gaziantep'e turistik bir gezi düzenlendi. Türk ve Suriyeli öğrencileri için düzenlenen gezide, Gaziantep'in tarihi ve kültürel alanları dolaşıldı. Geziye katılanlar, etkinlikten dolayı Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'ya teşekkür etti.

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