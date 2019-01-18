HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, Türk ve Suriyeli öğrenciler birlikte karne aldı.Milli Eğitim Bakanlığı’nın kararıyla 1,2,3,5,6, 9 ve 10'uncu sınıflarda birlikte eğitim öğretim gören Türk ve Suriyeli öğrenciler, yarı yıl tatili nedeniyle birlikte karne aldı. Öğrenciler karnelerini alırken, sınıf öğretmenleri de öğrencilere tatili en iyi şekilde değerlendirmelerinde bol bol kitap okumalarını ve oyun oynamalarını, dinlenmelerini tavsiye etti.Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde, 25 bini Türk, 15 bin 338’i de Suriyeli olmak üzere 40 bin 338 öğrenci eğitim görüyor.

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