Türk ve Suriyeli miniklere uyum desteği

HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde Gençlik Merkezi Müdürlüğü'nce ana okulunda eğitim gören Türk ve Suriyeli miniklere sosyal uyum ve gençlik katılımı projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın sosyal uyum ve gençlik katılımı projesi kapsamında Reyhanlı Gençlik Merkezi Müdürlüğü ekipleri Sevgili Öğretmenim Anaokulu'nda eğitim gören Türk ve Suriyeli 50’ye yakın minik öğrenci için etkinlik düzenledi. Gençlik liderlerinin katıldığı etkinlikte, Türk ve Suriyeli öğrencilerin birbiri ile kaynaşması, uyum içerisinde olmalarını sağlamak amacıyla şarkılar söylendi, çeşitli oyunlar oynandı. Gençlik Merkezi liderleri etkinlikle miniklerin birbirine kaynaşmalarının sağlandığını belirterek proje kapsamında etkinliklerin diğer okullarda da devam edeceğini söyledi.

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