Türk ve Japon tasarımcılardan öğrenci evi

TÜRK ve Japon içmimarlık öğrencileri, ilk yerleşimin 8500 yıl öncesine dayandığı İzmir'deki Yeşilova Höyüğü'nde, öğrenci evi tasarladı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ile Japonya'nın Chiba Üniversitesi Mimarlık Bölümü arasında yürütülen işbirliği kapsamında, 9 Japon 11 Türk öğrenci, İzmir'de incelemeler yaptı, ortak çalışmalarını sergiledi. Japon ve Türk öğrenciler gruplar halinde Yeşilova Höyüğü üzerine de çalıştı. Höyük binasında, kazılarda görev alan öğrencilerin kalabileceği bir öğrenci evi tasarlandı.

6 yıldır gerçekleştirilen etkinlikte bugüne dek 48 öğrenci hem Türkiye hem Japonya'da iki ülkenin kültürlerini öğrendi, birlikte ortak projeler üretti. Bu yıl da 8 İEÜ'lü içmimar adayı yaz döneminde Japonya'da staj yapma imkânı bulurken, Chiba Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Kaname Yanagisawa yönetimindeki 9 Japon mimar adayı İzmir ve çevresini yakından tanıdı.

İEÜ İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Hasırcı, 2004 yılından bu yana Chiba Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Kaname Yanagisawa ile çeşitli projelerde işbirliği yaptıklarını söyledi. İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ile Chiba Üniversitesi arasında 2013 yılında imzlanan Değişim/İletişim Programı kapsamında Japon öğrencilerin İzmir'e geldiğini belirten Doç. Dr. Hasırcı, "Japon ve Türk öğrencilerimiz gruplar halinde Yeşilova Höyüğü üzerine çalıştılar. Höyük binasında kazılarda görev alan öğrencilerin kalabileceği bir alan üzerine tasarım geliştirdiler. Öğrencilerimiz, Yeşilova Höyüğü'nde ve Efes Antik Kenti'nde incelemeler yaptı. Tarihi Kemeraltı Çarsı'nı dolaştılar. Mesleki eğitimin yanı sıra teknik gezilerle hem geleneksel mimariyi hem de günümüze ilişkin yapılar üzerinde bilgi aktarımında bulunduk" dedi.

İZMİR, ()

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