Türk ve Bulgar itfaiyecilerden ortak tatbikat

EDİRNE,() AVRUPA Birliği Bakanlığı'nın ulusal otorite görevini yürüttüğü Interreg-IPA Bulgaristan - Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında Türk ve Bulgar İtfaiyeciler ortak tatbikat yaptı; tatbikat gerçeğini aratmazken; iki ülkenin öğrencileri de 'Genç İtfaiyeciler Turnuvası Parkurunda' yarıştı. Kazanan ise dostluk oldu.

Avrupa Birliği Bakanlığı'nın ulusal otorite görevini yürüttüğü Interreg-IPA Bulgaristan - Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programının birinci teklif çağrısı kapsamında yürütülen, 'Orman Yangınları için Operasyonel Kapasitenin Artırılması ve Afet Önleme Çalışmalarının Geliştirilmesi' isimli proje kapsamında Edirne Belediyesi, Bulgaristan heyetini ağırladı. 3 gün boyunca Edirne'de gerçekleştirilen etkinliklere Bulgaristan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Yangın Güvenliği ve Afet Önleme Genel Müdürlüğü'nden Operasyonel Faaliyetler Müdürü General Krasimir Shotarov, Uluslararası Projeler Birimi Müdürü Yulian Grancharov, Halka İlişkiler Birimi Müdürü Stefan Stefanov, Haskovo Bölgesi İtfaiye Müdürü Nikolay Vılchev, Svilengrad İtfaiye Müdürü İvelin Tonev, Harmanlı İtfaiye Müdürü Slavi Spasov, Haskovo İtfaiyesinden 15 İtfaiyeci ve Paisiy Hilendarski Ortaokulu'ndan 20 öğrenci katıldı.

Etkinliğin ilk gününde Türk ve Bulgar İtfaiyecilere yönelik bir brifing düzenlendi. Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürü Aydın Baskak, Türkiye Bulgaristan arasında yangın güvenliği ve sivil savunmaya ilişkin ortak çalışmaların tarihçesinden bahsederken, ortak çalışmanın önemine değindi. General Krasimir Shotarov ise Bulgaristan'da yapılan yangın güvenliği ve sivil savunma uygulamaları hakkında bilgiler verdi. Shotarov, çocukları bilinçlendirmek için çalışmalara katılmalarının önemine değindi. İtfaiye Amiri Erdoğan Göbel ise projeyi tanıtarak gün içerisinde gerçekleştirilecek ortak tatbikat hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Ardından Türk ve Bulgar itfaiyeciler birlikte bir kaza kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Senaryo gereği, Sarayiçi Tavuk Ormanı yolunda devrilen bir araç, proje kapsamında temin edilen ve Trakya'da ilk ve tek olma özelliğine sahip belediyeye ait kaza kırım aracı ile kaldırıldı. Araç içindeki yaralıya ise sağlık çalışanları müdahale etti ve hastaneye sevk edildi. Ardından alev alan araca müdahale edilerek devrilen araç kaldırılarak, yolun açılması sağlandı. Yola devrilmiş olan ağaçlar proje kapsamında alınmış olan ekipmanla kesilip vinç yardımıyla kaldırılarak, yol trafiğe açıldı.

DOSTLUK KAZANDI

İkinci gün Şükrüpaşa Stadı'nda Bulgaristan Paisiy Hilendarski Ortaokulu'ndan 20 öğrenci, Edirne'den de İstiklal Ortaokulu, Gaziosmanpaşa Ortaokulu, Lalaşahinpaşa Ortaokulu ve Mehmet Ruşen Erkut Ortaokullarından toplam 20 öğrenci Genç İtfaiyeciler Turnuvası Parkurunda karşılıklı olarak yarıştılar. Bulgaristan'da, Genç İtfaiyeciler etkinlikleri okul müfredatlarında olmasından dolayı Bulgar öğrenciler, yarışmaya hazırlıklıyken; sadece 2 gün prova yapan Türk öğrenciler yüksek performans sergileyerek, Bulgaristan gelen heyetin de takdirini kazandı. Yarışmanın sonunda iki tarafa proje kapsamında temin edilen çantalar ve bisiklet sulukları hediye edildi. General Shatorov ve İtfaiye Müdürü Baskak gençlere özveriyle faaliyete katılmalarından dolayı teşekkür ederek, 'Dostluk kazandı' dediler.

Bulgar Heyet daha sonra Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaret etti. Gürkan, bugüne kadar uluslararası anlamda karşılıklı etkinliklerin kültür amaçlı gerçekleştiğini, itfaiyecilerin tatbikatı ve öğrencilerin karşılıklı sivil savunma ve itfaiyecilik gibi hayati önemi olan bir konuda ilk defa bir araya geldiklerini söyledi. Söz konusu etkinliğin önemine değinen Gürkan, "Hayatınızda bir kez bile başınıza bir doğal affet gelse; o zaman itfaiyenin ve sivil savunmanın önemini daha iyi anlıyorsunuz. Yapılan işbirliğini çok anlamlı ve değerli buluyorum. Ama her iki taraftan da isteğim ve ricam; bu proje bittikten sonra 'proje bitti, görüşmemize gerek yok' denemeyin. İş ilişkilerini, tecrübe paylaşımını ve insanı dostluk ilişkilerini geliştirin. Birbirinize tecrübelerinizi aktarmaya devam edin, çünkü bu coğrafya hepimizin coğrafyası. Bizden sonra çocuklarımız, torunlarımız birlikte yaşamaya devam edecekler" dedi.



Bulgaristan Operasyonel Faaliyetler Müdürü General Krasimir Shatorov ise iki tarafta da proje kapsamında temin edilen araçların çok iyi araçlar olduğunu belirterek, "Ancak yine de kullanmaya gerek kalmamasını temenni ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz proje ile amaçlarımıza ulaştık. İki ülkenin çocukları bir araya geldi. Onlara mesleğimizin bir kısmını gösterdik. Birlikte proje yapmayı başardık. Ortak arzumuz, çalışmalarımızın devam etmesi. Dünyadaki en önemli şey insan, hepimiz bunun için savaşmak zorundayız. Misafirperverliğiniz için teşekkürler" dedi.

Etkinlikte oya ağacı, Ihlamur ve akasya fidanları Edirne itfaiye teşkilatı, AB ve Uluslararası İlişkiler Birimi personelleri ile Bulgaristan delegasyonu tarafından İtfaiye Müdürlüğü'nün bahçesine dikildi.



