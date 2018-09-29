Türk ve Bulgar fotoğrafçılardan ortak çalışma

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ),()-KIRKLARELİ'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde ve Bulgaristan'ın Svilengrad şehrime bağlı Levka köyünde Kırklareli Doğaya Dönüş Derneği ve Green Balkan Derneği tarafından ortaklaşa, doğa fotoğrafçılığı eğitimi düzenlendi.

European Green Belt Day 2018 kutlamaları kapsamında düzenlenen doğa fotoğrafçılığı eğitimine Türkiye ve Bulgaristan'dan katılan katılımcılar etkinliğin Türkiye ayağında doğa fotoğrafçısı Mehmet Hanay öncülüğünde İğneada Longoz Ormanları kıyılarında kuş gözlemi ve doğada fotoğraf çekimi etiği üzerinde bilgilendirilirken gün içerisinde çektikleri fotoğrafları Mehmet Hatay ile birlikte değerlendirdiler.

Etkinliğin ikinci ayağı Bulgaristan'ın Svilengrad şehri Levka köyünde bulunan Küçük Kerkenez besleme ve çoğalma merkezinde gerçekleştirildi. Doğal hayat fotoğrafçısı Lubomir Andrev, doğa fotoğrafçılığı konusunda katılımcıları bilgilendirirken, Bulgaristan'da yürütülen çalışmalar foto slaytlar ve videolar üzerinden aktarıldı. Üç gün süren etkinlik sonunda katılımcılara sertifikaları verilirken fotoğraf sergisi açıldı.



