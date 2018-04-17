Türk ve Arnavutluk Milli Eğitim bakanları İzmir'de buluşacak

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz yarın (çarşamba) Arnavutluk Milli Eğitim Bakanı ile birlikte Kemalpaşa Aliya İzzetbegoviç Ortaokulu'nu ziyaret edecek.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yarın saat 09.30'da Arnavutluk Milli Eğitim Bakanı Lindita Nikolla ile İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir araya gelecek. İkili görüşmenin ardından, Türk ve Arnavutluk bakanları saat 10.30 'da 'Yaşayan diller ve lehçeler' programı kapsamında Arnavutça dersi vermeye başlayacak olan Kemalpaşa Aliya İzzetbegoviç Ortaokulu'nu ziyaret edecek.

İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI