Türk'ün 'Düğün Gecesi'ne büyük ilgi

MERSİN, () - MERSİN Fotoğraf Derneği kurucularından ve eski başkanlarından fotoğraf sanatçı Selami Türk'ün Şeb-i Arus 'Düğün Gecesi' adlı fotoğraf gösterisi büyük ilgi gördü.

Selami Türk'ün gösterisi dernek lokalinde gerçekleşti. Dernek Başkanı Dr. Seyfi Arslan ile çok sayıda dernek üyesin katıldığı gösteri öncesi konuşan Selami Türk, üzerinde çalıştığı ve çektiği fotoğraflardan oluşan Şeb-i Arus 'Düğün Gecesi' adlı fotoğraf gösterisini siyah beyaz sunmak istediğini belirterek, bu konuyla ilgili daha öncede Almanya'da kendi kişisel fotoğraf gösterisini yaptığını sözlerine ekledi.

Yaklaşık yarım saatlik gösterinin ardından Mersin Fotoğraf Derneği tarafından hazırlanan teşekkür belgesini ise Selami Türk’ün oğlu Ege Türk babasına verdi.

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