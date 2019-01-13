Türk tekstili dünyanın en büyük tekstil fuarı Heimtextil'de tanıtıldı

ULUDAĞ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Türkiye’nin tekstil birikimini dünyanın en büyük ev tekstil fuarı olan ‘Frankfurt Heimtextil’de ziyaretçilerle buluşturdu. Fuar sayesinde Türk tekstiline gösterilen ilginin artacağını ifade eden UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, ‘’Çalışmamız sayesinde ülkemiz tekstil piyasasının yurt dışında daha fazla rağbet görmesi için etkili olacağına inanıyoruz’’ dedi.

Ev tekstilinde dünyanın en büyük fuarı olan ve Almanya’nın Frankfurt şehrinde düzenlenen ‘Frankfurt Heimtextil’de, Türk tekstili Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin (UTİB) aracılığıyla Avrupalı müşterilerin beğenisine sunuldu. 287 Türk firmasının boy gösterdiği fuarda, UTİB’in açtığı ‘Genetic Codes of Turkish Design’ adlı sergi Türk tekstilinin kalitesini tanıtma olanağı sağladı.Türk tekstilinin kendisini çağın teknolojisine uyarladığını belirten UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “UTİB olarak Heimtextil’de stant kurgumuzu ülkemiz coğrafyasında yaşamış ve yaşayan tüm toplulukların oluşturduğu zengin kültürel birikimi, çağdaş, yenilikçi tasarımlar ve fikirler ile harmanlayarak oluşturduk. Standımızı tarihsel birikimlerimizden ilham alarak ürünlerin seçkin bir derlemesinden oluşturduğumuz özel bir multidisipliner tasarım koleksiyonu niteliğinde olan ‘Genetic Codes of Turkish Design’ adlı sergimizin mini bir edisyonu ile daha da ilgi çekici hale getirdik. Çalışmamız sayesinde ülkemiz tekstil piyasasının yurt dışında daha fazla rabet görmesi için etkili olacağına inanıyoruz” diye konuştu.

KÜLTÜREL DEĞERLER HARMANLANDI

Taşdelen Engin, 8-11 Ocak tarihleri arasında geçekleştirilen Heimtextil Fuarı için özenle derlenen tasarım koleksiyonlarının büyük beğeni topladığını aktararak, “Heimtextil 2019 fuarında ilk defa uluslararası platformda tasarım koleksiyonlarımızı sergilemenin gururu ve heyecanını yaşadık. Kültürümüze ait toplumsal ritüellerin, üretim tekniklerinin, geometrik formların, objelerin ve izlerin, yetenekli tasarımcılar tarafından yeniden yorumlandığında, farklılaşarak global tasarım dünyasında nasıl öne çıktığını ve köklerinden beslenmenin tasarım dünyası için ne denli değerli bir kavram olduğunu fuarda yeniden tecrübe etmiş olduk. Fuarda ‘Genetic Codes of Turkish Design’ sergisine dünya ev tekstili sektöründen birçok kanaat önderi, tasarımcılar, sektöre yön veren duayenler tam not verdi’’ ifadelerini kullandı.

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