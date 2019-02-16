Türk organik ürünleri Almanya'daki fuarda tanıtıldı

TÜRK ihracatçılar, Uluslararası Nürnberg BioFach Organik Ürünler Fuarı'na 39 firma ile katılarak, Türkiye'de üretilen organik ürünleri dünyanın beğenisine sundu.

Bu yıl 2 bin 589 firmanın katılımıyla 30'cusu düzenlenen ve 13-16 Şubat 2019 tarihleri arasında dünyanın dört bir tarafından gelen 60 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayan Uluslararası Nürnberg Organik Ürünler Fuarı'nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu'nu Ege İhracatçı Birlikleri üstlendi. Ege İhracatçı Birlikleri Organizasyonu ile oluşturulan Türkiye standında Türk firmalarının ürettiği organik ürünlerin sergilediğini belirten Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, Türkiye'nin organik ürün ihracatının 2018 yılında 30 bin ton karşılığı 250 milyon dolar olduğunu kaydetti.

Ege İhracatçı Birlikleri'nin Ticaret Bakanlığı'nca organik sektöründe koordinatör birlik olarak atandığı bilgisini paylaşan Yağcı, "Türkiye'de organik ürünlerin üretim ve ihracatında Ege Bölgesi lider konumda. Türkiye'nin organik ürün ihracatının yüzde 75'i Ege Bölgesi'nden yapılıyor. Organik üretim yapılabilecek Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere diğer bölgelerimizin de, katkı koyması, katma değerli ve inovatif ürünlere ağırlık verilmesi ile birlikte Türkiye yakın gelecekte 1 milyar dolar organik ürün ihracatına imza atacak konuma gelecek" diye konuştu.

Fuarın açılış programına katılan Türkiye Cumhuriyeti Nürrnberg Başkonsolosu Yavuz Kül,EİB Standını ve Türk firmalarını da tek tek ziyaret etti ve ilgililerden bilgi aldı.

FUARDA NELER SERGİLENDİ?

BioFach Organik Ürünler Fuarı'nda Türkiye'den katılım sağlayan firmalar, başta organik kuru incir, çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru kayısı gibi organik kuru meyvelerimiz olmak üzere, fındık, fıstık, badem, kuru domates ve domates konsantresi, konserve ve salamura meyve ve sebzeler, baharat ürünleri, hububat ,bakliyat ve yağlı tohumlar, meyve suları ve konsantreleri, yarı kuru sebzeler, dondurulmuş sebze ve meyveler gibi belli başlı gıda ürünlerini Almanya ve dünyanın dört bir tarafından gelen ithalatçılara sunma fırsatı elde etti.

TÜRK ORGANİK SEKTÖRÜ ANLATILDI

Fuar kapsamında Ege İhracatçı Birlikleri tarafından, Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Uygun Aksoy moderatörlüğünde Türk organik ürünleriyle ilgili bir konferans düzenlendi. Türkiye'nin Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül'ün de katıldığı konferansta Türkiye'nin organik sektöründeki gelişim süreci dünyanın dört bir tarafından gelen katılımcılarla paylaşıldı.

Konferans sonrasında katılımcılara Türkiye'de üretilen organik ürünlerin ikram edildiği bir kokteyl verildi.

İZMİR, ()

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