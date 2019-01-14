Türk öğrenciler Matterhorn Dağı'na tırmandı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - TÜRKİYE Dağcılık Federasyonu'nun başlattığı Proje Bazlı Tırmanış Programı kapsamında öğrenciler Abdullah Benna Sarın, Yücel Bagatur ve Can Güner, İsviçre'deki 4478 metrelik Matterhorn Dağı'na tırmandı.

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Dağcılık Kulübü, Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü ile Doğa Aktiviteleri Spor Kulübü öğrencileri Abdullah Benna Sarın, Yücel Bagatur ve Can Güner, İsviçre'deki 4478 metrelik Matterhorn Dağı'nın kuzeydoğu sırt rotasından zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun proje desteğiyle bu zirveye 'İlk Türk tırmanışını' SDÜ ekibi yaptı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun 2018 yılında ilk kez başlattığı Proje Bazlı Tırmanış Programı ile ekip zirvede SDÜ flaması açtı. SDÜ öğrencileri anılan rotada 'Zirve yapan ilk Türk ekibi' unvanı da kazanmış oldu.

Dufourspitze (Monte Rosa) ve Matterhorn Kuzey Yüzü Tırmanışı'nda bir ilke imza atan SDÜ ekibi, deneyimlerini kaleme aldı. SDÜ ekibinin 4478 rakıma kadar erişen yolculuğunda yaşadıkları ve diğer dağcıları bilgilendirici makaleleri federasyonun resmi internet sitesinde yayımlandı.

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