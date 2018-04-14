Türk Ocakları yılın sivil toplum kuruluşu seçildi

İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT'te, bir internet sitesi tarafından düzenlenen anketle yılın sivil toplum kuruluşu olarak Türk Ocakları Kocaeli Şubesi seçildi.

İzmit'te 'En İyisini Sen Seç' isimli internet sitesinde yapılan ankette yılın sivil toplum kuruluşu olarak 174 bin oy alan Türk Ocakları Kocaeli Şubesi seçildi. Türk Ocakları Kocaeli Şubesi Başkanı Yücel Alpay Demir'in yurt dışında olması nedeniyle ödülü Türk Ocağı yöneticisi Emel Koçoğlu aldı. 20 dalda ödülün sahibini bulduğu geceye Türk Ocaklılar kalabalık bir şekilde katıldı. Emel Koçoğlu yaptığı konuşmada, "Biz bu ankete katılan, aday olan, oy kullanan herkese teşekkür ediyoruz. Bu ankette yer alan herkes kentimizin değeridir ve herkes birincidir. Bizim kapımız ve hizmetlerimiz herkese açıktır. Tek gayemiz devletimizin dirliği, milletimizin birliği için çalışmaktır. Helal bir liranın haram bin liradan büyük olduğunu bilerek helal kazançlarımız ile hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Varlığımız Türk varlığına armağandır. Bu şehirde bir Türk ocağı vardır ve bu ocak herkese açık ve herkesin ocağıdır" dedi.