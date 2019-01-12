Türk Ocakları'ndan Çin'e Doğu Türkistan tepkisi

TÜRK Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanlığı, Doğu Türkistan'da yaşayanlara yapılan baskılardan dolayı Çin hükümetine tepki gösterip imza kampanyası başlattı.

İl özel İdaresi önünde gerçekleşen imza kampanyası öncesi Türk Ocakları Kahramanmaraş Gençlik Kolları Başkanı Kadir Can Şentürk bir açıklama yaptı. Çin Halk Cumhuriyeti'nin 1949'dan bu yana çoğunluğu Uygur olmak üzere Kazak, Kırgız ve diğer Müslüman Türklerden oluşan Doğu Türkistan halkına baskı ve zulüm yaptığını söyledi.

Doğu Türkistanlıların eğitim kampları adı altında esir tutulduğunu ifade eden Şentürk, şöyle konuştu:

"Bu tutuklular katı bir gözetim altında, psikolojik baskılara tabi tutulmakta, ana dillerini, dinlerini ve kültürlerini terk etmeye zorlanmaktadırlar. Cin'in, Doğu Türkistan'da uzun süredir terörizm ve dini aşırılılık bahanesiyle devam ettirdiği bu ırkçı tutumundan, insan haklan ve inanç hürriyeti kısıtlamalarından ve yeniden eğitim kampları adıyla hava hapishanesi şeklinde kurduğu çağdaş Nazi işkence kamplarından bir an önce vazgeçmesi yasadışı bir şekilde gözaltında tuttuğu 1 milyondan fazla Müslüman Türk soydaşımızı serbest bırakması çağrısında bulunuyor, başta Türkiye Cumhuriyeti’nin yöneticileri olmak üzere uluslararası toplumu bu konuda duyarlı davranmaya ve çözüm üretmeye davet ediyoruz."

"ANNE VE BABAM ÇİN NAZİ KAMPINDA"

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde okuyan Doğu Türkistanlı Abdulhamid Hamdullah ise Çin'i hükümetinin kendilerine yıllardır zulmettiğini söyledi. Ailesinden yaklaşık 3 yıldır haber alamadığını ifade eden Hamdullah, "Anne ve babam şu anda Çin tarafından Nazi kamplarına alınmış bir durumda. Ben, Çin Başkanına seslenmek istiyorum. Anne babamın, biz öğrenciyiz bizim suçumuz ne? Annemi, babamı ve tüm Uyguları serbest bırakmasını istiyorum" dedi.

Konuşmaların ardından kalabalıktakiler Çin'e tepkilerini göstermek için başlatılan kampanyaya imza atarak destek verdi.

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