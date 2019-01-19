Türk Ocakları'ndan Çin'e Doğu Türkistan tepkisi

Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),()-TÜRK Ocakları Kocaeli İl Başkanlığı, Doğu Türkistan'da yaşanan olaylardan dolayı Çin hükümetine tepki gösterip imza kampanyası başlattı.

Türk Ocakları Kocaeli İl Başkanlığı, Doğu Türkistan'da yaşayanlara yapılan baskılardan dolayı Çin hükümetine tepki gösterip imza kampanyası başlattı. İzmit Sabri Yalım Parkı'nda gerçekleşen imza kampanyası öncesinde konuşan Türk Ocakları Kocaeli Şubesi Başkanı Yücel Alpay Demir, yaklaşık 1 milyon Türk'ün yargılama olmaksızın kamplarda tutuklu bulunduğunu ifade ederek, bu kamplarda özellikle genç erkeklerin tıbbi deneylere maruz kalıp, iç organlarının alınması gibi işkenceler gördüklerini söyledi. Doğu Türkistanlıların eğitim kamplarında esir tutulduklarına dikkat çeken Demir, "Çin hükümeti, Doğu Türkistan halklarını İslam'ı reddetmeye, kendilerini ve sevdiklerini eleştirmeye, hakaret etmeye ve Çin'in iktidar partisini, Çinliliği yüksek sesle övmeye zorlanmaktadırlar. İtaatsizlik edenlere ise saatlerce işkenceler uygulanmaktadır. İnsan hakları örgütleri dahi kaybolan veya Çin'in Nazi Kamplarında öldürülmüş Uygur Türklerinin tam sayısına ulaşamamaktadır. Bu tutuklulardan hayatta kalabilenler katı bir gözetim altında, psikolojik baskılara tabi tutulmakta, ana dillerini , dinlerini ve kültürlerini terk etmeye zorlanmaktadırlar. Kampların dışındaki Müslüman Türk halkı ise çok yoğun bir şekilde izlenmekte, birbirlerini gözetlemeleri konuşmaları gibi temel insan hakları ellerinden alınmaktadır." dedi.

'BU OLAYLAR DUYGULARI KÖRELMEMİŞ HERKESİ İLGİLENDİRİYOR'

Doğu Türkistan'da yaşanan olayların yalnızca Türk halkını değil duyguları körelmemiş herkesi ilgilendirdiğini söyleyen Demir, şunları söyledi: "Baskı ve zulümlerin devam etmesi hâlinde, emsali görülmemiş bir soykırıma dönüşecek olan bu uygulama ve baskılar maalesef ülkemizde ve dünya gündeminde gerektiği kadar yer bulamamaktadır. Ne üzücüdür ki Doğu Türkistan'da yaşanan bu zulümleri Amerika'nın ve Avrupa'nın kendi politikaları gereğidir veya bu onların iç meselesidir şeklinde açıklayanlar konunun önemine gölge düşürmektedirler. Hal bu ki; orada zulüm altında yaşayanlar, soydaş veya dindaşlarımız olmasalar dahi insanlık duyguları körelmemiş herkesi insan hakları açısından ilgilendirmesi gerekir. Bizler Türk Ocakları Kocaeli şubesi üyeleri ve buraya toplanan vatanseverler olarak Çin'in Doğu Türkistan'da hayatın her alanında uyguladığı bu zulümleri kınıyor ve lanetliyoruz."