Türk müziği konserine büyük ilgi

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), () – MERSİN’in Erdemli ilçesinde gerçekleştirilen Türk müziği konseri büyük ilgi gördü.

Erdemli Belediyesi Çağdaş Türk Müziği Korosu ve Çocuk Korosu, Kültür Merkezi'nde iki bölümden oluşan dev bir konser gerçekleştirdi. İlk bölümünde çocukların sahne aldığı konserin ikinci bölümünde yetişkinler yer aldı. Koronun eğitimlerini gerçekleştiren Prof. Dr. Kadir Karkın ve A. Selçuk Bayburtlu, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Tollu, kültürel değerler noktasında ellerinden gelen desteği verdiklerini belirerek, çalışmaların devam edeceğini söyledi. Özellikle çocuklara yönelik yapılan faaliyetlere çok önem verdiklerini ifade eden Tollu, ülkenin geleceğinin çocuklara ve gençlere emanet edildiğini bu nedenle de de onların yetiştirilmesinin en önemli amaçları olduğunu sözlerine ekledi.

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