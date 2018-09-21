Türk Kızılayı, savaş mağduru çocuklarla fidan dikti  

TÜRK Kızılayı Ankara Şubesi, 21 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında, Şehit Serdar Önder Çocuk Koruma Merkezi’nde psiko-sosyal destek ve uyum eğitimi gören çocuklarla toprağa dilek mesajı bırakma ve fidan dikimi etkinliği gerçekleştirdi.

Türk Kızılayı Etimesğut Yerleşkesindeki etkinliğe Türk Kızılayı Ankara Şubesi Başkanı Ahmet Hizanlıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile Şehit Serhat Önder Çocuk Koruma Merkezi’nde psiko-sosyal destek ve uyum eğitimi alan 6-12 yaş grubundaki savaş mağduru 25 çocuk ve beraberindeki gönüllüler katıldı.

Şube Başkanı Hizanlıoğlu, geçen yıl toprağa kapsül içerisinde bırakılan kağıtları çıkararak tek tek okudu. Hizanlıoğlu, bu etkinlikte de yine 'Umarım önümüzdeki sene buraya gelenler huzur dolu bir yıl geçirdiklerini buraya yazacaktır' şeklindeki yazılı dilek mesajını çocuklarla birlikte toprağa gömdü. Çocuklarla birlikte fidan dikiminin de gerçekleştirildiği programın sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.



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