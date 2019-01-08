Türk Kızılayı'ndan Başkan Atila'ya teşekkür

TÜRK Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, Türk Kızılayı Bornova Şubesi Başkanı Fahrettin Dokak ile birlikte ziyaret ettiği Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila'ya teşekkür plaketi verdi.

Bornova Belediyesi ile Dost Market ve iftar sofraları olmak üzere pek çok alanda 5 yıldır işbirliği içinde olduklarına dikkat çeken Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, "Afet sahalarında da Bornova Belediyesi'nin desteklerini görüyoruz. Eski bir Kızılaycı olan Sayın Başkan Olgun Atila'nın Türk Kızılayı'na olan desteği devam ediyor. Bu yüzden kendisine çok teşekkür ediyor ve minnetlerimizi sunuyoruz. Olgun Atila, diğer belediye başkanlarına ve kamu kurumlarına örnek oluyor" diye konuştu.

Türk Kızılayı ile yaptıkları işbirliğinin her geçen gün artarak devam ettiğini söyleyen Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ise "Bornova Belediyesi ile Türk Kızılayı'nın birlikte olması, iyiliklerin artması anlamında çok önemli. İki kurumun bakış açıları aynı. Dil, din, ırk ayrımı yapmadan ihtiyacı olan tüm ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin dertlerine derman olmaya çalışıyoruz. Sorunları el birliği ile çözmeye devam edeceğiz" dedi.

İZMİR, ()

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