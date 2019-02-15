Türk Kızılayı İskenderun Şube Başkanı Ümit Günay, istifa etti

TÜRK Kızılayı İskenderun Şube Başkanı Ümit Günay, 28 yıllık yönetim kurulu üyesi 14 yıl başkanlık yaptığı görevinden istifa etti.Kendisi ve üyelerinin 17 Şubat tarihinde yapılacak olan genel kurula katılmayacaklarını belirten Türk Kızılayı İskenderun Şube Başkanı Ümit Günay, 3 dönem kuralı getirdiklerini, kendisinin de aday olmayacağını belirtti. Günay, "Genel Merkezimiz genel kurullarımıza müdahil olarak tüzüğümüzün istisnai durumlar için söz konusu olan maddesini kullanarak üye yüklemesi yapmıştır. Bu iyi niyetli bir davranış değildir. Genel Merkezimizin bu tutumu nedeniyle şube başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden çekiliyorum" dedi.

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