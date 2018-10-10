Türk Kızılayı Genel Müdürü Dr. Altan, Adana’da incelemelerde bulundu

ADANA,() - CUMHURBAŞKANLIĞI Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi ve Türk Kızılayı Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, Türk Kızılayı'nın Adana'daki hizmet birimlerini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Dr. Altan’a, Orta Akdeniz Bölge Kan Merkezi, Adana Toplum Merkezi ve Akdeniz Bölge Afet Yönetim Merkezini ziyaretlerinde, Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Nurdal Durmuş eşlik etti. Ziyaret ettiği birim yöneticilerinden bilgi alan Dr. Altan, psikososyal destek ve meslek edindirme alanında hizmet veren Toplum Merkezindeki Suriyeli kadın kursiyerler ve çocuklarla da bir araya gelerek, onlarla bir süre görüştü. Dr. Altan, daha sonra Adana ve civar illerde bağışlanan kanların testlerinin yapıldığı ve kan ürünlerinin depolandığı Orta Akdeniz Bölge Kan Merkezi bünyesindeki, Mikrobiyoloji Laboratuvarını denetledi. Ramazan Saygılı’dan, Kızılay'ın Gençlik Kampı ve şube projeleri ile ilgili çalışmaları konusunda bilgiler de alan Dr. Altan, Türk Kızılayı’nın, dünyanın dört bir yanına Türk insanının yardımseverliğini taşıdığını söyledi.

Dr. Altan, Adana’da çalışmaların artarak devam edeceğini belirterek, “Genç, yaşlı, çocuk, engelli, mülteci, hasta ve tüm dezavantajlı gerek vatandaşlarımız, gerekse mülteciler yönelik yerinde incelemelerle, Kızılay'ın faaliyet alanları artıyor” dedi.

Saygılı da, ziyaretinden dolayı Dr. Altan’a teşekkür ederek, şunları kaydetti:“Bizler, Kızılay'ın gönüllüleri olarak insani yardımı, sağlığı ve afeti bilen profesyonel yöneticilerle çalıştığımız için şanslıyız. Bu sayede en verimli, en dinamik şekilde sahadaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Genel Müdürümüz Dr. İbrahim Altan’ın ziyaretleri, bizlere güç vererek motivasyonumuzu artırdı.”

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