Türk Kızılayı Derneği Zonguldak Şubesi başkanını seçti

TÜRK Kızılay Derneği Zonguldak Şubesinde, tek liste ile gidilen olağan genel kurulda Aydın Ergenç başkan seçildi.

Türk Kızılay Derneği Zonguldak Şubesi olağan kongresi İş-Kur Toplantı Salonu’nda yapıldı. Mevcut başkan Murat Uzun’un 3 dönem kuralına takıldığı için aday olamadığı kongrede, Aydın Ergenç tek aday oldu. Kongreye, Ak Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, Türk Kızılayı Genel Sekreteri Ahmet İşgüzer, AFAD Müdürü Ahmet Güngör, siyasi parti temsilcileri katıldı.

Mevcut başkan Murat Uzun yaptığı konuşmada, ''Türk Kızılayı’nı taşımak her kişinin harcı değil er kişinin harcıdır. Bu gün dünyanın en büyük iyilik hareketi Türk Kızılayıdır. Emanete ihanet etmeden sağlam bir ele teslim edeceğimize inanıyorum. Türk Kızılayını daha ileriye taşıyacaklar.'' dedi. Türk Kızılayı Genel Sekreteri Ahmet İşgüzer de Zonguldak kan merkezinin Türkiye’de en çok kan toplayan kan merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Kızılay Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük, Murat Uzun'a teşekkür plaketi verdi.

Başkan adayı Aydın Ergenç de birlik ve beraberlik mesajı verdiği konuşmasında şöyle dedi:

''Sizlerin şahitliğinde çok büyük bir sorumluluğu üstleneceğimizin farkındayız. Bu 150 yıllık çınarın Zonguldak ayağında büyük bir heyecan içerisindeyiz. Göreve geldiğimiz takdirde projelerimizi en kısa sürede tamamlayacağız. Kızılay’ın değerini artıracak yatırımlar yapacağız. Türk Kızılay’ının aktif olduğu çalışmalarda Afetler de yer almaktadır. Bunın için en iyi çalışmaları yapacağız. Yeni bir heyecanla çıktığımız bu tolda sizlerin desteğini esirgemeyeceğini biliyoruz. İş birliğimizi daha da güçlendireceğiz.''

Ardından yapılan seçimlerde Aydın Ergenç başkan seçildi. Abdullah Nergiz, Ahmet Güngör, Ahmet Yılmaz, Fatih Keleş, Levent yaman, MEvlüt Kesin, Mevlüt Özdmir, Selim Atalay, Süleyman Caner, Süleyman Yılmaz ise yönetim kurulu üyeleri oldu.