Türk Kızılayı butik mağazası açıldı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() - KARABÜK'te Türk Kızılay Şubesi, ihtiyaç sahibi ailelerin ücretsiz yararlanabileceği butik mağaza açtı.



Karabük Bayır Mahallesi Plevne Caddesi'nde hizmet verecek olan butik mağazasında kıyafet, ayakkabı, oyuncak ve mutfak eşyaları bulunuyor. Şubede kayıtları olan ve müracaat edecek olan ihtiyaç sahibi aileleri ve çocukları senede 2 defa ücretsiz olarak butik mağazadan yararlanabilecek. Butik mağazanın açılış törenine Vali Fuat Gürel, Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Dua edilmesinin ardından kurdele kesilerek açılış gerçekleşti.



Vali Fuat Gürel, Türk Kızılay'a teşekkür ederek, "Önemli bir kurum. İsmini özellikle korunması gereken bir kurum. Çünkü Kızılay ismini gördüğümüz zaman orada bir güven unsuru olduğunu bilmemiz gerekir. Güveni bize yansıtan bir kurum. Bir çok mağazanın buraya destek verdiğini biliyoruz. İnşallah bu yardımlar artarak devam eder. İnsanların hayır duygularını buralarda belki yerine ulaştıracağı bir yer olarak görüyoruz. Bu mağazanın açılışında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan ise, "Mazlumun yanında olmaya çalışıyoruz. Faliyetlerimiz devam ediyor. Bu da bunlardan biri. Bu çok başarılı bir proje. Karabük Üniversitesi'nde de böyle bir mağaza açabiliriz." diye konuştu.