Türk Kadınlar Konseyi Derneği Rize Şubesi açıldı

Arzu ERBAŞ/RİZE() - TÜRK Kadınlar Konseyi Derneği’nin 21. Şubesi Rize’de düzenlenen resepsiyonla açıldı. Açılışa katılan derneğin Avrupa Başkanı Cosima Schenk, Atatürk’ü Süpermen olarak tanımlayarak” Süpermeniniz sizlere haklarınızı önünüze sundu, çok şanslısınız “ dedi.

Türk Kadınlar Konseyi Derneği Rize Şubesi’nin açılışı dolayısıyla Rize Müzesi Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirilen programa Rize Valisi Erdoğan Bektaş’ın eşi Esma Bektaş, Eski Bakan ve derneğin onursal başkanı Işılay Saygın, Rize Eski Milletvekili Ahmet Kabil, Avrupa Kadınlar Konseyi Derneği Başkanı Cosima Schenk, Türk Kadınlar Konseyi Derneği Genel Başkanı Fatoş İnal ile derneğin il temsilcileri ve dernek üyeleri katıldı. Rize Müze Müdürü Seyhan Kurt programda yaptığı konuşmada” Rizeli bir kadın ve yönetici olarak siz değerli hanımları burada görmekten son derece mutluyum. Türk Kadınlar Konseyi Derneği ile bir çok çalışma yürüttük, bundan sonrada desteklerinin devam etmesini bekliyoruz” dedi.

Türk Kadınlar Konseyi Derneği Rize Şube Başkanı Ümit Kabil çok güzel amaçlarla çıktıkları bu yolda kendilerine destek olan herkese çok teşekkür ederken” Her geçen gün güçleniyoruz, yeni ve güzel projelerle çalışmalarımız sürecek” dedi.

Türk Kadınlar Konseyi Derneği Genel başkanı Fatoş İnal Rize’yi çok donanımlı bir başkana teslim ettiklerini belirterek” Ümit Hanım’ın Rize’ye çok güzel hizmetleri olacaktır. Kendisine çok güveniyoruz” açıklamasında bulundu.

Türkiye’nin ilk kadın Çevre Bakanı ve Turizm Bakanı olan Derneğin Onursal Başkanı Işılay Saygın sağcı solcu ayrımı yapmadan150'ye yakın kadın derneği ile çalıştığını belirterek” 60 yıllık kamu yararına çalışan bir derneğin parçasıyız. Göreceksiniz derneğimiz burada en güzel şekilde başarıya ulaşacaktır” dedi.

Derneğin 21.şubesi olan Rize Şubesinin açılış programlarına katılmak üzere Rize’ye gelen Avrupa Kadınlar Konseyi Derneği Başkanı Cosima Schenk, Türk Kadınlar Konseyi Derneğinin Türkiye’ye yayılmasından son derece mutlu olduğunu dile getirerek” Süpermeniniz Atatürk Türk kadınlarının önüne haklarını sundu, çok şanslısınız dedi.