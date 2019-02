Türk Kadınlar Birliği'nden Başkan Yılmaz'a ziyaret

TÜRK Kadınlar Birliği Başkanı Aygün Bandakçıoğlu ve birlik yönetim kurulu üyeleri Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'ı ziyaret etti.

Türk Kadınlar Birliği yönetimi tarafından Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Türk Kadınlar Birliği Başkanı Aygün Bandakçıoğlu, "Değerli başkanım, yıllardan beri bize, Türk Kadınlar Birliği'ne göstermiş olduğunuz ilgi ve alaka için yönetim arkadaşlarımın da şahsında size sonsuz teşekkürler ediyoruz. Her zaman bizim yanımızda oldunuz, derneğimizi yenilememize yardımcı oldunuz, güzel bir dernek sahibi ettiniz. Onun için de ayrıca sonsuz teşekkürler ediyoruz. Ayrıca sizi çok yakın hissettik, bir resmiyet olmadı aramızda. Ulaşmamız her zaman kolay oldu. O kadar çok ki yaptıklarınız saymakla bitmez. Her şey için çok teşekkür ederiz." dedi.

Başkan Yılmaz ise, "Görevler gelip geçici, biz hizmet etmek için geldik ve dünyanın belki çok özel bir coğrafyasında olan Bolumuzu dünya şehri yapmak için gayret ettik. Tabi bu şehri güzelleştiren bu şehrin insanları, yani sizlersiniz. Sizlerle beraber çalışmaktan çok büyük onur duydum. Bu yakın alakanıza mazhar olmak benim için şereftir. Biz Bolu'da tek renk değiliz. Güzelliğimiz de, çok renklilikten ileri geliyor. Bütün renkleri kucaklayabilecek bir algı oluşturabildiysek biz aslında görevimizi yapmışız diye düşünüyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de yeni gelecek olan arkadaşlar, aynı yapıyı sürdüreceklerdir. Buna yürekten inanıyorum. Zaten Bolu çok farklılaştı, çok gelişti. En azından şu önümüzdeki meydanın bu büyüklüğe gelmesi aslında hepimizin eseri. Belki öncülüğü eden biziz ama eğer Bolu halkından bu destekleri almasaydık bizim bu işleri yapabilme şansımız olmazdı. Gelecekte Allah hepimize sağlıklı, uzun ömürler versin." diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Türk Kadınlar Birliği tarafından Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'a plaket takdim edildi.

