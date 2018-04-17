Türk izlenimcilerinin eserleri Arkas Sanat'ta

İZMİR'deki Arkas Sanat Merkezi, bahar dönemine 'Renk, Işık, Titreşim: Türk İzlenimcileri' isimli sergiyi sanatseverler ile buluşturdu.
İbrahim Çallı, Nazmi Ziya, Hikmet Onat, Hüseyin Avni Lifij, Feyhaman Duran, Namık İsmail, Mehmet Ruhi Arel, Sami Yetik gibi İzlenimci anlayıştan etkilenen farklı dönem sanatçılarından zengin bir seçki sunan serginin açılışına, Fransa İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter'in de aralarında yer aldığı kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.
'Renk, Işık, Titreşim: Türk İzlenimcileri' isimli sergi, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan süreçte manzara, natürmort ve portre başta olmak üzere müze ve özel koleksiyonlardan derlenen eserlerle Türk resim sanatına damgasını vuran 'Türk İzlenimcileri'ne ışık tutuyor. Ağırlıklı olarak Türkiye'nin modernleşme sürecinde yurtdışında gördükleri eğitimlerden sonra yurda dönen ve modern sanatın temsilcileri olarak bilinen 1914 kuşağı sanatçılarını kapsayan sergide 125 eser yer alıyor. Sergi İbrahim Çallı, Nazmi Ziya, Hikmet Onat, Hüseyin Avni Lifij, Feyhaman Duran, Namık İsmail, Mehmet Ruhi Arel, Sami Yetik gibi İzlenimci anlayıştan etkilenen farklı dönem sanatçılarından zengin bir seçki sunuyor.
Sergi, 27 Temmuz 2018 tarihine kadar salı ile pazar günleri arasında 10.00-18.00 saatleri arasında, perşembe günlerinde ise saat 20.00'ye kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.
Mehmet KURT / İZMİR, ()
01)Bertrand Buchwalter, Lucien Arkas, Müjde Unustası
02)Letite- Miora Stefan
03) Luigi -Mathilda Lannuzzi
04) Gülbeniz- Lucien Arkas
05) İpek Atay, Ayda Sayınoğlu
06)Ali- Gülperin Sertdemir
07) Yelena Ercan, Bijen Molay
08) Serdar-Nazan Pedükcoşkun
09) Tuncay Yılmaz
10)Gülten Dost, Çiçek Boydaş
11)Yusuf Tuvi
12)Zeynep Büktaş, Sühendan Özay
13) Selda-Ahmet Önder
14) Hakan- Ender Bulgun
15)Alp - Asiye Tulunay
16)Barış Karcıoğlu
17)Ayça Acet, Engin Uysal, Betül Aksoy
18) Hande Ovacık
19)Aslı Önder
20)Tangül-Veysi Öncel
21)Şevki Figen
22)Gönül, Emel Asel, Nazlı Bektaş
23)Ebru İlikli, Gözde Kaydırak
24) Clara, Caroline David
25)Hülya Şenler
26)Muharrem Toprak, Aysel- Cenap Öztezel
27) İsmail -Nesligül Sarıgözoğlu, Gülden-Haluk Tatari
28)Nuran Tanrıverdi, Esin -Alim Önder
29)Uğur- Gaye Berköz
30)Marie Line Bouyer, Virginie Bouyer
31)Zeliha Toprak, Cınzia Braggiotti
32)Gülcan Hasal
33)Oben- Müjde Unustası
34) Bernard Arcas, Cenk Sivrioğlu
35) Beyza-Ömer Kaplan
36)Zuhal-Mehmet-Cansu Koştumoğlu
37)Melodi Su Omay