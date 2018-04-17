Türk izlenimcilerinin eserleri Arkas Sanat'ta

İZMİR'deki Arkas Sanat Merkezi, bahar dönemine 'Renk, Işık, Titreşim: Türk İzlenimcileri' isimli sergiyi sanatseverler ile buluşturdu.

İbrahim Çallı, Nazmi Ziya, Hikmet Onat, Hüseyin Avni Lifij, Feyhaman Duran, Namık İsmail, Mehmet Ruhi Arel, Sami Yetik gibi İzlenimci anlayıştan etkilenen farklı dönem sanatçılarından zengin bir seçki sunan serginin açılışına, Fransa İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter'in de aralarında yer aldığı kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.

'Renk, Işık, Titreşim: Türk İzlenimcileri' isimli sergi, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan süreçte manzara, natürmort ve portre başta olmak üzere müze ve özel koleksiyonlardan derlenen eserlerle Türk resim sanatına damgasını vuran 'Türk İzlenimcileri'ne ışık tutuyor. Ağırlıklı olarak Türkiye'nin modernleşme sürecinde yurtdışında gördükleri eğitimlerden sonra yurda dönen ve modern sanatın temsilcileri olarak bilinen 1914 kuşağı sanatçılarını kapsayan sergide 125 eser yer alıyor. Sergi İbrahim Çallı, Nazmi Ziya, Hikmet Onat, Hüseyin Avni Lifij, Feyhaman Duran, Namık İsmail, Mehmet Ruhi Arel, Sami Yetik gibi İzlenimci anlayıştan etkilenen farklı dönem sanatçılarından zengin bir seçki sunuyor.

Sergi, 27 Temmuz 2018 tarihine kadar salı ile pazar günleri arasında 10.00-18.00 saatleri arasında, perşembe günlerinde ise saat 20.00'ye kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Mehmet KURT / İZMİR, ()

01)Bertrand Buchwalter, Lucien Arkas, Müjde Unustası

02)Letite- Miora Stefan

03) Luigi -Mathilda Lannuzzi

04) Gülbeniz- Lucien Arkas

05) İpek Atay, Ayda Sayınoğlu

06)Ali- Gülperin Sertdemir

07) Yelena Ercan, Bijen Molay

08) Serdar-Nazan Pedükcoşkun

09) Tuncay Yılmaz

10)Gülten Dost, Çiçek Boydaş

11)Yusuf Tuvi

12)Zeynep Büktaş, Sühendan Özay

13) Selda-Ahmet Önder

14) Hakan- Ender Bulgun

15)Alp - Asiye Tulunay

16)Barış Karcıoğlu

17)Ayça Acet, Engin Uysal, Betül Aksoy

18) Hande Ovacık

19)Aslı Önder

20)Tangül-Veysi Öncel

21)Şevki Figen

22)Gönül, Emel Asel, Nazlı Bektaş

23)Ebru İlikli, Gözde Kaydırak

24) Clara, Caroline David

25)Hülya Şenler

26)Muharrem Toprak, Aysel- Cenap Öztezel

27) İsmail -Nesligül Sarıgözoğlu, Gülden-Haluk Tatari

28)Nuran Tanrıverdi, Esin -Alim Önder

29)Uğur- Gaye Berköz

30)Marie Line Bouyer, Virginie Bouyer

31)Zeliha Toprak, Cınzia Braggiotti

32)Gülcan Hasal

33)Oben- Müjde Unustası

34) Bernard Arcas, Cenk Sivrioğlu

35) Beyza-Ömer Kaplan

36)Zuhal-Mehmet-Cansu Koştumoğlu

37)Melodi Su Omay