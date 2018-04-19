Türk iş dünyası kadınlarla güçlenecek

EGE Genç İşadamları Derneği (EGİAD) ABD Büyükelçiliği'nin açtığı Small Grant Programı'ndan, kadınların girişimcilik hayatında daha aktif rol alması ve iş gücüne katılım oranlarının artırılmasına yönelik hazırladığı proje ile destek aldıktan sonra ticaret ve girişimcilik konusundaki Amerikalı uzmanlar ile İzmirli iş kadınlarını bir araya getirdi.

EGİAD, kadın işgücünün arttırılması amacıyla hazırladığı Kadın Girişimci Yetiştirme projesi ile ABD Büyükelçiliği'nin açtığı Small Grant Programı'ndan hibe kazandı. Her hafta bir eğitim ve etkinlik programı düzenleyerek kadın girişimci adaylarına desteğini sürdüren EGİAD bugüne kadar 32 saatlik KOSGEB Temel Girişimcilik eğitimleri verdi. Proje ortağı Ege İş kadınları Derneği (EGİKAD), İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) ile işbirliği içinde hareket eden EGİAD; kadın girişimci adaylarını, ABD Büyükelçiliği Ticaret Ateşesi, Ekonomi ve Tarım Müsteşarı başta olmak üzere birçok uzman ve İzmir'in başarılı iş kadınlarıyla buluşturdu. Toplantıya EGİAD Başkanı Aydın Buğra İlter, Batı Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Başkanı Seda Kaya Ösen, EGİKAD Başkanı Nilhan Antitoros, İZİKAD Başkanı Huriyet Serter ve kadın girişimciler katıldı. EGİAD, adaylara uzman ağızlardan birinci derecede bilgi aktarılmasına ev sahipliği yaptı. Eğitim programı kapsamında konferans, çalıştay, mentorluk ve koçluk hizmetleri de sunarak tam kapasiteli bir eğitim çalışması gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyleyen EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Buğra İlter, uluslararası platformlarda, erkeklerle kadınların işgücüne katılımları arasındaki açığın, 2025 yılına kadar yüzde 25 oranında daraltılma kararı alındığını belirterek tüm dikkatlerin kadın girişimci adaylarına çevrildiğini ifade etti. İlter şöyle konuştu:

"Önümüzdeki yıllarda tüm dünyada 100 milyon kadının işgücüne katılması planlanıyor. Tüm dünyada kadın girişimcilerin oranı yüzde 17. Türkiye'deki verilere göre ise, girişim ekosisteminde kadın girişimcilerin oranı yüzde 15 civarında. Yani dünya ortalamasının 2 puan altındayız. Yatırım adedi olarak bakarsak, 2017 yılında Türkiye'de yatırım alan 71 girişimin ancak 15'inde kadın girişimci bulunuyordu. Toplam yatırım miktarının yüzde 15'ini kadın girişimciler topladı. Bu durumda önümüzde uzun soluklu ve zorlu bir süreç olduğunu söylemek yanlış olmayacak."

KADINLARA PROJE DESTEĞİ

Türkiye'de girişimcilik faaliyetlerinin temel hedef gruplarından en önemlisinin kadınlar olduğunu anlatan Başkan İlter, kadınsız bir ekonomik güçlenmenin düşünülemeyeceğini belirterek kadınların ekonomik yaşam içinde daha etkin ve etkili rol almasının büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Türkiye nüfusunun yüzde 49.8'ini oluşturan kadınlar için birçok kurum ve sivil toplum kuruluşunun proje üretmesi gerektiğini söyleyen İlter, "EGİAD olarak bu sürecin öncü kurumları arasında yerimizi almak, kadınlarımızın girişimci ruhuna önder olmak bizim için en önemli sorumluluklar arasındadır. ABD Büyükelçiliği'nin açtığı Small Grant Programı'ndan kadınların girişimcilik hayatında daha aktif rol alması ve iş gücüne katılım oranlarının artırılması amacıyla hazırladığı Kadın Girişimci Yetiştirme projesiyle hibe desteği alan derneğimiz, bu proje sayesinde önemli bir sosyal sorumluluğu gerçekleştirmektedir. Daha güçlü toplumlar ve ekonomiler için kadın erkek birlikte ve mutlaka girişimci ruhuyla yola devam etmelidir" diye konuştu.

İŞ KADINLARI DENEYİMLERİNİ ANLATTI

Panelin 1. oturumunun moderatörlüğünü ABD Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Erika Olson yaptı. Business Strategies For Women Entrepreneurs (Kadın Girişimciler İçin İş Stratejileri) başlıklı birinci oturumda söz alan panelistler, ABD Büyükelçiliği İş Geliştirme Uzmanı Alison Kosnett, Tarım Müsteşarı Christine Strossman, Ticaret Ateşesi Shari Stout oldu. Panelin ikinci oturumu ise EGİAD Başkanı Aydın Buğra İlter moderatörlüğünde sürdü. Kadın Girişimcilerden Başarı Öyküleri başlıklı ikinci oturumda, İzmirli başarılı iş kadınları deneyimlerini aktardı.

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI

--- KUTU ---

EGİAD KADIN GİRİŞİMCİLİK PROGRAMI

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde açılışı yapılan program kapsamında ilk aşamada KOSGEB tarafından Temel Girişimcilik Eğitimleri verildi. Girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri ile sorumlu girişimcilik kavramı ve tecrübe paylaşımı, işletme kavramı, işletme fonksiyonları, türleri, kuruluş şekilleri, mali ve hukuki sorumluluklar, iş planı kavramı ve öğeleri, iş modeli ve iş planına yönelik atölye çalışmaları başlıkları altında, 4 modüllük 32 saatlik bir eğitim gerçekleştirildi. Eğitimler kapsamında, bir danışmanlık firması kurucu ortağı Selim Oktar tarafından 'VUCA Döneminde Stratejik İş Modeli Geliştirme ve Uygulama' konusunda bir çalıştay da gerçekleştirildi. Çalıştaya katılan kadın girişimci adayları, bilgilendirme ve grup çalışmalarıyla deneyim kazandı. Bundan sonraki aşamada Uygulamalı Destek Programı'yla devam edecek olan etkinlik çerçevesinde, konferanslar, kendi işlerini kurmaları için mentorlük ve koçluk hizmetleri de aktarılacak. Eğitim programının haziran ayı sonunda tamamlanması planlanıyor.