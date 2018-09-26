Türk Hokeyi yıldızlarını keşfediyor

GAZİANTEP, () - TÜRKİYE Hokey Federasyonu, gençlere yönelik geliştirdiği 'Hokey Yıldızlarını Keşfediyor' projesiyle yetenekli gençleri hokeye kazandırmak için atağa kalktı. Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan ilk etapta pilot iller olarak seçilen yedi ilde gerçekleştirilecek çalışmaların önümüzdeki süreçte bütün Türkiye'ye yayılacağını da açıkladı.

Federasyon tarafından hazırlanan projenin Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programından onaylanarak geçmesiyle kolları sıvayan hokey federasyonu ilk olarak Denizli'de projeyi başlattı. Projenin içeriği ile ilgili bir açıklama yapan Federasyon Başkanı Sadık Karakan, "Hokey Yıldızlarını Keşfediyor projesiyle 2002-2009 doğumlu yetenekli gençleri branşımıza kazandırıp, gelişimlerini takip ederek elit sporcu sayımızı arttırmayı hedefliyoruz. Hokeyin yaygın olmadığı illerde hokey gelişim antrenörlerimizi okullara göndererek gençlerimize temel hokey eğitimi veriyoruz. Proje kapsamındaki illerimize hokey malzemesi vererek yıl içinde temel hokey eğitimi alan sporcularla müsabakalara katılmasını amaçlıyoruz" dedi.

Uygulamaya konulan projenin ilk ayağının 7 ili kapsadığını dile getiren Karakan, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki süreçte bütün Türkiye'yi kapsayacak olan projemize ilk olarak Denizli'de başladık. Görevlendirdiğimiz antrenörlerimiz il merkezinde yer alan okullardan, köy okullarına varana dek kapsamlı bir çalışma başlattı. Bir hafta boyunca bir çok okulda gerek beden eğitimi öğretmenlerimize gerekse sporcularımıza hokey eğitimi veriyoruz. Projemizin devamında ise İstanbul, Samsun, İzmir, Sakarya, Bursa, Aydın, Mersin, Eskişehir ve Kırklareli illerinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İkinci aşamada ise projemizin bütün Türkiye'yi kapsayacak şekilde sürdürülmesini planlıyoruz. İnanıyorum ki Hokey Yıldızlarını Keşfediyor projesiyle Türk Hokeyine yeni bir soluk getirecek ve yeni sporcuları branşımıza kazandıracağız."

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