Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinden (TUSAŞ/TAI) Üniversitesine cihaz hibesi

Suat DENİZ / IĞDIR, ()-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ/TAI) tarafından Iğdır üniversitesine Elektrik Elektronik ve Makine Mühendisliği Bölümlerinde kullanılmak üzere 14 adet cihaz hibe edildi.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Gündoğdu’nun girişimleriyle üniversite envanterine kazandırılan 1 adet multimetre, 2 adet sinyal jeneratörü, sinyal tarayıcı, spektrum analizör, voltmetre (sayısal), puls jeneratörü, kutu rezistans, standart AC/DC devre, dijital piston ölçücü, ısı kontrol sistemi, düşük ve yüksek ısı göstergeleri ve osiloskop cihazları, Elektrik Elektronik ve Makine Mühendisliği Bölümlerinde kullanılmak üzere TAI tarafından teslim edildi. Böylelikle; akademisyenlerin, lisansüstü ve lisans öğrencileri tarafından kullanılacak olan cihazlarla mühendislik fakültelerinizdeki eksiklikler de önemli oranda giderildi.

Iğdır Üniversitesi mühendislik fakültelerinde ihtiyaç duyulan bu cihazların sağlanmasında emeği geçen kişi ve kurumlara teşekkür eden Rektör Alma, "Iğdır Üniversitesinin eğitimde söz sahibi olması amacıyla gece gündüz çalışıyoruz. Üniversite olarak envanterimizde eksik olan bazı cihazların temini noktasında önemli görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Son olarak, Elektrik Elektronik ve Makine Mühendisliği Bölümlerinde kullanılmak üzere üniversiteyee cihaz temini sağlama noktasında emeği geçen TAI Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil ile Strateji ve Teknoloji Yönetimi Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk’ün şahsında TAI çalışanlarına katkılarından dolayı akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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