Türk Hava Kurumu’nun 94’üncü yılı Orhangazi’de de kutlandı

TÜRK Hava Kurumu'nun (THK) kuruluşunun 94’üncü yıldönümü nedeniyle THK Orhangazi Şube Başkanı Muharrem Kolay bir açıklama yaptı. Kolay, ‘’Amacımız gençlere havacılığı sevdirmek, geleceğimizin havacı gençlerini yetiştirmek’’ dedi.

THK Orhangazi Şube Başkanı Muharrem Kolay, THK Türkiye'de havacılık sanayisini kurmak; askeri, sivil, sportif ve turistik havacılığın gelişmesini sağlamak için 16 şubat 1925 tarihinde Atatürk'ün emri ile kurulduğunu belirterek, ‘’Türk Hava Kurumu kurulduğu günden bugüne kadar binlerce gencimize ücretsiz paraşüt, planör, pilotaj, yelkenkanat, model uçak kursları vermiştir. Amacımız gençlere havacılığı sevdirmek, geleceğimizin havacı gençlerini yetiştirmek, gençlerimizi lüzumsuz faaliyetlerden kurtarmak, kendilerine olan öz güvenlerini kazandırmak, devlete, millete faydalı bireyler olarak yetiştirmektir. Kurum, 2013 yılından beri helikopter ambulans hizmeti veriyor. 17 bölgede 19 helikopter ile Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüklerinin yönlendirmeleri doğrultusunda hasta ve yaralıları hastanelere götüren, hastaneler arası hasta taşıyan helikopterler yoğun bakım donanımında 7/24 üzerinden hizmet vermektedir. THK 9 adet amfibik yangın söndürme uçakları ile Avrupa'nın en büyük yangın söndürme filosuna sahiptir. Türkiye'de orman yangınlarına müdahale etmenin yanı sıra ülke dışındaki yangınlara da müdahale etmektedir. İstikbali göklerde arayan gençlerin hayallerini gerçekleştirmek için 2011 yılında TÜrk Hava Kurumu Üniversitesi kuruldu. Üniversitemizde Havacılık ve Uzay Bilimleri, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliğine kadar bir çok bölümde faaliyet gösterilmektedir. THK Orhangazi Şubesi tarafından her yıl yaz aylarında açılmakta olan model uçak kursları bu yıl da Mayıs-Ağustos ayları arasında açılması planlanmaktadır. Şubemiz tarafından ücretsiz açılmakta olan model uçak kurslarına gençlerimizi davet ediyoruz. Türk Hava Kurumu'nun 94.kuruluş yıldönümünün camiamıza hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.

FOTOĞRAFLI