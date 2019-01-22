Türk Eximbank İskenderun İrtibat Bürosu Açıldı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()-Türk Eximbank İskenderun İrtibat Ofisi Hatay Valisi Rahmi Doğan’ın katıldığı tören ile hizmete açıldı.

Eximbank İrtibat Bürosu’nun açılış törenine Hatay Valisi Rahmi Doğan, İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent yılmaz, DASİFED Başkanı Faruk Ekinci, İSSİAD Başkanı Recep Atakaş ve işadamları sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile davetliler katıldı.

Ev sahibi Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Ali Uğur Ateş, İskenderun’un bölge ihracatının en önemli noktalarından biri olduğunu ifade ederek, "İskenderun’un tek başına ihracatı bir milyar doları aşıyor, biz bu rakamı çok daha yukarılara çekmek istiyoruz. Buradaki ihracatçılarımızın finansman ihtiyacının daha kısa sürede sağlanabilmesi için İskenderun’umuza bir irtibat ofisi açılması çok önemli ve stratejik bir adım oldu. Tüm ihracatçılarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından İskenderun Ticaret ve Sanayi Odasına geçen davetlilere Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, tarafından ihracatçılara “İhracatın Finansmanında Türk Eximbank” konulu bir seminer verildi.

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