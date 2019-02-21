Türk Eğitim-Sen’den kimya alanı için teknik lise çağrısı

İZMİR’de, Türk Eğitim Sen 1 No’lu Şube Başkanı Merih Eyyup Demir, kimya alanının kent için önemli olmasına rağmen, bu alandaki teknik lise sayısının az olduğundan dolayı eleman açığının her yıl biraz daha arttığını söyledi.

Türkiye'de kimya sektörüne ait fabrikalar en fazla İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Adana’da bulunuyor. Kimya sektörü İzmir’den en fazla ihracat yapılan alanların başında geliyor. İzmir'de kimya sektörü Aliağa, Çiğli ve Kemalpaşa ilçelerinde yoğunlaşıyor. Bu kadar önemli bir sektörün İzmir’e ekonomik girdi sağlamasına rağmen, bu alandaki teknik lise sayısının az olduğunu söyleyen Türk Eğitim-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Merih Eyyup Demir, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nde (KOSBİ) 400 büyük ölçekli işletmenin yaklaşık 350’sinde kalite kontrol, Ar-Ge ve bunun gibi kimya laboratuvarlarının bulunduğunu kaydetti. Teknik lise mezunu olanların, İzmir’deki bu sanayi bölgelerinin laboratuvarlarında beyaz yakalılar sınıfında çalıştıklarının altını çizen Demir, "Bu yıl itibariyle kimya teknolojileri alanında teknik lise açılamadığı için, zaten karşılamakta zorlanılan eleman açığı daha da arttıracak" dedi.

‘GELECEĞİN ALANINA YATIRIM YAPILMALI’

Kimya teknolojisinin çağın anahtar teknolojisi nanoteknoloji için son derece gerekli olduğunu söyleyen Demir, "Özellikle üniversiteler ve özel sektör ile lise işbirlikleri kurulmalı. Yeni planlamalar 2023 vizyonu doğrultusunda olmalı ve geleceğin alanlarına yatırımlar yapılmalı. Mesleki eğitimin masaya yatırılacağı çalıştaylar ile geleceğin teknolojisine yönelik stratejilerimizi doğru belirlemek durumundayız" dedi. Diş macunundan ayakkabı sektörüne kadar hemen hemen her sektörün hammadde ve altyapısını oluşturan kimya teknolojileri alanının gelişmesi için, Aliağa, Çiğli ve Kemalpaşa gibi ilçelerde bu tür yatırımları artırmanın önemine dikkat çeken Demir, şöyle dedi:

"Bu bölgedeki işletmelerin aranan eleman ihtiyacının karşılanması için işbirliklerini güçlendirmeliyiz. Bu çerçevede meslek liseleri ile ilgili çalışmalarda geleceğin meslekleri ve geleceğin teknolojisi masaya yatırılmalı ve kimya teknolojileri alanı örneğindeki gibi geleceği olan alanlarla ilgili programlar titizlikle planlanmalı."

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()

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