Türk Eğitim Sen'den atama tepkisi

Hakan KALELİ/SİVAS, () - TÜRK Eğitim-Sen Sivas Şube Başkanı Nuri Eryıldız, Milli Eğitim Batkanlığı'nca yapılan atamalara tepki gösterdi.

Sendika binasında düzenlenen açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan atamalara tepki gösterildi. Türk Eğitim-Sen Sivas Şube Başkanı Nuri Eryıldız, "Milli Eğitim Bakanlığı yönetici atama sonuçlarını açıkladı. Ancak sonuçlar tıpkı geçtiğimiz yıllardaki yönetici atamalarında olduğu gibi hak gaspının yaşandığı, kul hakkının yenildiği, torpillerin, yandaşların kayırıldığı bir tabloyu ortaya çıkardı. Siyasi saiklerle hareket edenler, kendisinden olmayanlara adeta kıyım yaptı. Açıklanan mülakat sonuçlarından anlaşılıyor ki; sözde bir sendikanın yöneticileri ellerinde liste ile kimin hangi okula görevlendirileceğini, kimlerin saf dışı bırakılacağını çok iyi hesap etmiş. Üstelik kamuoyuna yansıyan iddiaları gizlemek için sonuçların liste halinde de yayınlanmadığı görülmektedir. Sonuçların liste halinde yayınlansa, yaşanan gayri ahlaki düzen tüm çıplaklığıyla ortaya dökülecekti" dedi.

Komisyonun tarafsız olmadığını iddia eden Eryıldız, "7 Mayıs tarihinde ilan edilmesi gereken yönetici atama sonuçlarının 26 Haziran tarihine ertelenmesinin nedeni artık gün gibi ortadadır" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI