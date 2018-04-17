Türk Dünyası Tiyatro Günleri Başlıyor

MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek olan Türk Dünyası Tiyatro Günleri 24-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Tiyatronun eğitici, eğlendirici, düşündürücü ve birleştirici unsurlarını Türk Dünyası Tiyatro Günleri sayesinde Mersin'deki vatandaşlarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, Türk dünyasının ortak paydasını, sevincini, kültürünü, sanatın en güçlü dalı tiyatro ile harmanlayarak Mersinlilere sanat dolu günler yaşatacak.

Bir hafta boyunca Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşecek olan etkinlikte Azerbaycan, Gagavuzya, Irak, İran, Kıbrıs, Kırgızistan, Suriye, Tataristan ve Türkmenistan’dan gelen tiyatro grupları, Türk milletinin köklü tarihini tiyatro sayesinde vatandaşlara aktaracak.

Tiyatro günlerinde Azerbaycan Sumgayıt Drama Devlet Tiyatrosu, Türkmenistan Maktumkulu Halk Müzikal Dram Tiyatrosu, KKTC Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Gagauzya Komrat Belediyesi S.Kesya Müzik ve Drama Tiyatrosu, Tataristan Devlet Özerk Kültür Kurumu Buinsky Devlet Drama Tiyatrosu, İran Türk Tiyatrosu, Kırgızistan Cumhuriyeti Devlet Gençlik Uchur Tiyatrosu, Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve Irak Kerkük Türkmen Gardaşlık Ocağı Tiyatro Grubu sahne alacak.

Tiyatro oyunlar, merkezin yanısıra Tarsus, Erdemli, Silifke, Gülnar ve Mut ilçelerinde de izleyici ile buluşacak.



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