Türk dünyası judocuları Adana’da buluştu

Yüreğir Serinevler Spor Salonu’ndaki 4. Uluslararası Türk Dünyası Adana Judo Turnuvası’na Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan, Nahçıvan, Dağıstan, Tebriz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden judocular katıldı. Adana, Mersin, Hatay, Kilis, Osmaniye, Konya, Karaman, Kırşehir, Manisa, Adıyaman, Şanlı Urfa ve Kahramanmaraş’tan sporcuların da dahil olduğu turnuvada büyük coşku yaşandı. Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Türk Dünyası’nı Adana’da buluşturmaktan, sporun gücüyle birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu pekiştirmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Adana'ya gelen soydaşlar, kardeşler ve candaşlarla kucaklaşmanın heyecanı içinde olduklarını vurgulayan Akyürek, "Türk dünyası, çağdaş birlik ruhunu sporun birleştirici gücünden alacaktır. Değişik coğraflarda yaşayan Türk Milleti’nin mensuplarının kardeşliğinin, birliğinin, bütünlüğünün pekişmesini sağlayan turnuvada emeği geçenleri kutluyor, sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.
DERECEYE GİDEN SPORCULARA MADALYALAR VERİLDİ
4. Uluslararası Türk Dünyası Adana Judo Turnuvası’nda sıkletlerinde dereceye giren sporcuların madalyalarını Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Halit Yılmazel, Judo Federasyonu yöneticileri, Büyükşehir Belediyesi Spor Hizmetleri Şube Müdürü Kadir Gül verdi. Protokol üyeleri turnuvanın organizasyonunda emeği geçenlere de teşekkür plaketlerini takdim etti.
İŞTE SONUÇLAR
İki gün süren turnuvada dereceye giren takımlar şu şekilde oluştu:
Yıldız Kızlar: 1 - Adana Büyükşehir Belediyesi 2 - Kırşehir 3 - Osmaniye 4 – Kahramanmaraş
Yıldız Erkekler: 1 - Kahramanmaraş 2 - Azerbaycan 3 - Adana Büyükşehir Belediyesi 4 – Osmaniye
Minik Kızlar: 1 - Kahramanmaraş 2 - Konya Büyükşehir Belediyesi 3 - Osmaniye 4 - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Minik Erkekler: 1 - Osmaniye 2 - Azerbaycan 3 - Kırşehir 4 - Adana Büyükşehir Belediyesi
Süper Minik Kızlar : 1 - Konya Büyükşehir Belediyesi 2 - Kahramanmaraş 3 - Mersin Gücü 4 - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Süper Minik Erkekler: 1 - Konya Büyükşehir Belediyesi 2 - Azerbaycan 3 - Kahramanmaraş 4 - Mersin Gücü
Adana il olarak Süper Miniklerde 1 Altın, 2 Gümüş, 10 Bronz, Miniklerde 2 Altın, 4 Gümüş, 3 Bronz, Yıldızlarda ise 6 Altın 4 Gümüş 11 Bronz madalya aldı.
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