Türk dünyası eserleri Nazım’da yankılandı

ANKARA, () - ANKARA Türk Dünyası Müzik Topluluğu, Yenimahalle Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü işbirliğinde Yenimahalle’de konser verdi.

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen konsere, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ev sahipliğini yaptı. Konserde Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Uygur, Tuva, Tataristan, Azerbaycan, Karaçay, Kırım, Gagauzya, Kerkük gibi Türk dünyası ülkelerinden eserler seslendirildi. Dünyada Türkçe konuşulan bütün bölgelerin geleneksel müziklerini yurtiçi ve uluslararası platformlarda tanıtmayı amaçlayan topluluk, Şef Cem Gürdal yönetiminde koro ve solo yorumlarıyla Yenimahallelilere keyifli bir akşam yaşattı. Başkan Yaşar, “Bizler kökleri bir olan farklı coğrafyaları yurt edinmemize rağmen gönül bağları sağlam olan bir milletiz” dedi.

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