Türk doğaltaşı İtalya’dan Avrupa’ya açılacak

TÜRKİYE’nin ihracatta katma değerli sektörlerinin başında gelen ve 2018 yılında 2.5 milyar dolar ihracat hedefleyen Türk doğaltaş sektörü, İtalya’da Türk doğaltaşını tanıtmak ve ihracatını arttırmak için 'Sektörel Doğaltaş Ticaret Heyeti Organizasyonu" gerçekleştirecek.

Avrupa’da düzenlenen en büyük doğaltaş ve teknolojileri fuarı olan Verona Marmomac 2018 Fuarı kapsamında Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen “İtalya Doğaltaş Sektörel Ticaret Heyeti Organizasyonuöna 8 Türk firması katılıyor. Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, Türk doğaltaş sektörünün rekabetçi gücünün artırılması ve 2023 yılı ihracat hedeflerine ulaşılması, Türk doğaltaşının tanıtılması, ve katma değerli ürün üretiminin teşvik edilmesini hedeflediklerini bu amaçla İtalya’ya yönelik ticaret heyeti organizasyonu yaptıklarını söyledi. "İtalya Doğaltaş Sektörel Ticaret Heyeti Organizasyonu"na katılan 8 Türk firmasının 50’den fazla İtalyan doğaltaş firması ile ikili iş görüşmesi yapacağı bilgisini veren Kaya, “İkili iş görüşmeleri dışında Verona Marmomac 2018 Fuarı’na Avrupa ve dünyanın değişik yerlerinden gelen alıcılarla firma temsilcilerimizin görüşme fırsatı olacak. 2018 yılı sonu için belirlediğimiz 2.5 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için önemli bir fırsat olacak" dedi. EMİB Başkanı Kaya, "İtalya Doğaltaş Sektörel Ticaret Heyeti Organizasyonu'na katılacak firmaların İtalya’da önemli ticari bağlantılar kurmaları yanında, doğaltaş sektöründe iyi uygulama örneklerini kendi uygulamalarına entegre edebilecekleri gözlemler yapabileceklerini bu sayede katma değerli üretimlerini artırmalarını ve rekabetçiliklerini arttırmalarını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

İZMİR, ()

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