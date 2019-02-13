'Türk Dili ve Çocuk Edebiyatını Geliştirme Ödülü' sahibini buldu

TÜRK Dili ve Çocuk Edebiyatını Geliştirme Ödülü, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenen törenle sahibini buldu.Dil Derneği tarafından düzenlenen ve Dil Derneği kurucu üyesi Beşir Göğüş adına verilen Türk Dili ve Çocuk Edebiyatını Geliştirme Ödülüne !Ormana Güzelleme! adlı yapıtıyla Ayla Çınaroğlu layık görüldü. Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde düzenlenen ödül törenine, Beşir Göğüş’ün ailesinin yanı sıra Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel ve Türkçeye gönül veren çok sayıda vatandaş katıldı. Müzik dinletisinin yer aldığı törende, Ayla Çınaroğlu’na ödülünü Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel ve Beşir Göğüş’ün torunu Defne Ülgüray Anter takdim etti. Ödülü almaya hak kazanan Ayla Çınaroğlu, yazarak hayatta var olabildiğini ve yazmanın kendisini ayakta tuttuğunu söyledi.

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