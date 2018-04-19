Türk Büro-Sen heyeti Hatay'da

Ramazan ÇELİK/HATAY, ()-TÜRK Büro Sen Genel Başkan Yardımcısı Vedat Ulu, Kadir Bolat ve beraberindeki heyet, Hatay Valisi Erdal Ata’ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Vali Ata, konukları ile bir süre sohbet ederek, sendikal faaliyetlerin gelişmiş demokrasiler için vazgeçilmez olduğunu ifade etti. Çalışma hayatında yapılan düzenlemelerde sendikalar ile sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerilerinin dikkate alınmasının önemli olduğunu dile getirerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti. Türk Büro Sen Hatay Şube Başkan Yardımcısı Vedat Ulu ise kabulünden ve göstermiş olduğu nezaket dolayısıyla Vali Ata’ya teşekkür etti.

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