Türk ayakkabıları İtalya'da görücüye çıkıyor

TÜRK ayakkabı ve çanta sektörü 2019 yılı tanıtım atağını İtalya'dan başlattı. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, İtalya'nın Garda şehrinde 12-15 Ocak 2019 tarihleri arasında düzenlenen Expo Riva Schuh Fuarı'na 10 firma ile Milli Katılım Organizasyonu üstlendi.

Garda Expo Riva Schuh Fuarı'nın, dünyanın en önemli ayakkabı fuarı olarak kabul edildiğini dile getiren Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, Türk ayakkabı ve çanta sektörünün iç piyasada yaşanan daralmadan olumsuz etkilenmemesi için ihracata ağırlık vereceklerini, bu amaçla Expo Riva Schuh Fuarı'na ilk kez Türkiye Milli Katılım Organizasyonu yaptıklarını kaydetti. Moskova'da yılda iki kez düzenlenen Euro Shoes Premiere Collection Fuarı'na 2 yıldır Milli Katılım Organizasyonu yaptıklarını, Rusya ile siyasi ilişkilerin tekrar normalleşmesi ile birlikte bu ülkeye ayakkabı ihracatının yüzde 78'lik rekor artışla 2018 yılında 132 milyon dolara çıktığını anlatan Zandar, "Euro Shoes Premiere Collection Fuarı ile Rusya pazarında yakaladığımız başarıyı Expo Riva Schuh Fuarı ile İtalya pazarında yakalamayı hedefliyoruz. 2018 yılında İtalya'ya deri sektörü olarak gerçekleştirdiğimiz 111 milyon dolar ihracatı 200 milyon dolara taşımak istiyoruz. Garda Fuarı bizi bu hedefe taşıyacak" diye konuştu.

Garda Expo Riva Schuh Fuarı'na dünyanın her tarafından alıcıların geldiğine dikkati çeken Zandar, Garda Fuarı sayesinde sadece İtalya'ya değil, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyaya yaptıkları ayakkabı ihracatını arttırmayı ve yıllık 300 milyon çift ayakkabı ihraç ederek 1 milyar dolar ihracat rakamını aşmayı hedeflediklerini ifade etti.

DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATINDA ASLAN PAYINI AYAKKABI ALDI

Türkiye, 2018 yılında 1 milyar 667 milyon dolarlık deri ve deri ürünleri ihracatına imza attı. Deri ürünleri ihracatı 2017 yılında 1 milyar 523 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti. Deri ve deri ürünleri ihracatı yüzde 10 artış gösterdi. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2018 yılında Türkiye'nin deri ve deri mamulleri ihracatına 153 milyon dolarlık katkı sağladı. Deri ürünleri ihracatında ayakkabı ihracatı 888 milyon dolar ile aslan payını alırken, deri konfeksiyon ürünleri 297 milyon dolarlık ihracata imza attı. Türkiye, deri ve postların ihracatından 268 milyon dolar döviz geliri elde ederken, saraciye ürünleri ihracatı 214 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Deri ve deri ürünleri ihracatında Rusya 255 milyon dolarlık tutarla zirvede yer alırken, Almanya 123 milyon dolar ile ikinci büyük ihraç pazarı oldu. İtalya 111 milyon dolarlık Türk deri ve deri ürünleri tercih ederek zirvenin üçüncü basamağının sahibi oldu. Bu ülkeleri; Irak, Fransa, İngiltere, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore takip etti.

Ayakkabı ihracatında Rusya 132 milyon dolarlık tutarla 2018 yılında lider ülke konumuna yükselirken, Irak 83 milyon dolarlık tutarla ikinci sırada yer aldı. Almanya ise; 61 milyon dolarlık Türk ayakkabısı tercih etti.

Garda Expo Riva Schuh Fuarı her yıl iki kez düzenleniyor. Fuara, 40 ülkeden 1400 civarı firma katılırken, fuarı 12 binin üzerinde kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

İZMİR, ()

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