Turizmin kalbi Bursa'da atacak

BURSA, () - BURSA'da, '3'üncü Bursa Turizm Zirvesi' ve '1'inci Bursa Turizm Fuarı', 18-21 Ekim tarihlerinde Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde kapılarını açacak.

Bursa’nın turizm potansiyelinin artırılması, fuarcılık sektöründen gerekli payı alması amacıyla düzenlenen fuarda 60 firma stant açacak. Network Fuarcılık Genel Müdürü Hasan Eker, THY sponsorluğunda ve Bursa Turizm Tanıtma Birliği işbirliğinde gerçekleştirilecek fuarda, yurt dışından gelen 100 kişilik seyahat acente temsilcisinin iş görüşmeleri gerçekleştirme şansı bulacağını açıkladı. Eker, "Zirve kapsamında, İznik, Gölyazı, Uludağ, tanıtım, eğitim, esnaf ve turizm, konaklama, istihdam, çevre, sağlık turizmi konularında oluşturulan çalışma grupları, ilgili kurum temsilcileriyle yapacakları toplantıda, konuyla ilgili sorunlar, çözüm önerileri ve eylem planı çıkaracak. Raporlar, ilgili kamu yöneticilerine sunulacak. Network Fuarcılık olarak önemli bir fuarı daha Bursa’ya kazandırmaktan mutlu ve gururluyuz." dedi.

Eker, '3'üncü Bursa Turizm Zirvesi'nde ise ülke turizminde söz sahibi kişilerin çeşitli oturumlarda konuklarla bir araya geleceğini ifade ederek, "TÜRSAB Genel Başkanı Firuz Bağlıkaya, TUROFED Genel Başkanı Osman Ayık, TAFED Genel Başkanı Zeki Açıköz, TUREB Genel Başkanı Zeki Apalı, TYD Yönetim Kurulu Üyesi Emrullah Akçakaya gibi isimler, ülke ve Bursa turizmine dair görüşlerini paylaşacaklar. Ayrıca zirve ile eş zamanlı düzenlenecek fuar ile sektör ile ilgili firmaların kendilerini tanıtma, müşterileri ile görüşme fırsatı da bulacaklar. Ziyaretçiler ise ihtiyaç duydukları turizm hizmetlerinde çeşitliliği görme fırsatı yakalayacaklar." dedi.

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