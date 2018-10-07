Turizmde teknoloji eğitimi iş birliği

YAŞAR Üniversitesi ile küresel seyahat ve turizm sektöründe öncü teknoloji sağlayıcısı Sabre arasında, akademik iş birliği protokolü imzalandı. Turizm Rehberliği Bölümü öğrencileri, dünya devi havayolları ve turizm firmalarına 60 ülkede hizmet veren Sabre'ın rezervasyon ve biletleme sistemini öğrenmekle kalmayacak, aynı zamanda Sabre'da ve acentelerde sektörel deneyim elde etme fırsatı bulacak.

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer ile Sabre Türkiye Genel Müdürü Altuğ Bekdemir tarafından eğitim programı ve akademik iş birliğini hayata geçiren protokol Selçuk Yaşar Kampusunda imzalandı. İmza törenine, Yaşar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Murat Komesli,Turizm Rehberliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Orhan İçöz, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Sabah Balta ile Sabre Türkiye yöneticileri de katıldı. Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer, öğrencileri sektöre hazırlamak için birçok iş birliği anlaşmasına imza attıklarını belirterek, "Türkiye'de nitelikli insan gücünün yetiştirmesinde önemli bir görev üstlenen üniversitelerin, yine nitelikli insan gücü ile yaratılan yeni sistemlere, yazılım, teknolojik gibi alanlara gereken önemi göstermesi gerektiğini düşünüyoruz ve bu yönde adımlar atıyoruz. Sabre ile gerçekleştirilen bu anlaşmayla hayata geçirilecek eğitimler, hem öğrencilerin kendilerini geliştirmesi hem de sektöre donanımlı bireyler yetiştirilmesi açısından önemli. Saha bilgisine sahip, mezun olmadan sektörde ne istendiğini bilen ve uygulayan öğrenciler yetiştirme amacındayız" dedi.

SEKTÖRE NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ

Sabre Türkiye Genel Müdürü Altuğ Bekdemir, Akademik İş birliği Programı ile birlikte bu yıldan itibaren öğrencilere Sabre Rezervasyon ve Biletleme Sistemi Eğitimi verileceğini, öğrencilerin eğitim sonunda gerçekleştirilecek sınavla Sabre Sertifikası almaya hak kazanacaklarını ifade etti. Bekdemir, "Sabre Türkiye olarak akademik iş birliği programını Yaşar Üniversitesi gibi köklü ve prestijli bir üniversite ile İzmir'de hayata geçirmekten dolayı çok mutluyuz. Türkiye'nin önde gelen havayolu şirketleri ile turizm acentelerinin birçoğu Sabre Rezervasyon ve Biletleme Sistemini kullanıyor. Sabre bilen, biletlemeden ve teknolojiden anlayan yönetici adaylarına ihtiyaç duyuyor. İşbirliği programı ile hem İzmir'deki acentelere hem de Türkiye seyahat sektörüne biletlemenin yanı sıra teknolojiden anlayan, nitelikli insan gücü kazandırmayı hedefliyoruz. İzmir seyahat sektörünün de ihtiyaç duyduğu kalifiye personel ihtiyacını karşılamayı planlıyoruz. Yaşar Üniversitesi ile birlikte oluşturulacak kapsamlı eğitim programı, öğrencilere Sabre Rezervasyon ve Biletleme Sistemini öğretmekle kalmayacak, aynı zamanda Sabre'da ve acentelerde staj yapma fırsatını da sunacak" diye konuştu.

Küresel seyahat ve turizm sektöründe öncü teknoloji sağlayıcısı Sabre'ın, yazılım, veri, mobil ve dağıtım çözümleri; yolcu ve konuk rezervasyonları, gelir yönetimi ile uçuş, ağ ve ekip yönetimi gibi kritik işlemleri gerçekleştirmede yüzlerce havayolu şirketi ve binlerce otel tarafından kullanılıyor.

İZMİR, ()

FOTOĞRAF