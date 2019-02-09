Cansel ORUÇ/BURSA,()-BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Turizm Konseyi Başkanı Sibel Cura Ölçüoğlu, Turizm sektöründeki gelişmeler, konsey çalışmaları ve hedefleri hakkında değerlendirmede bulundu. Cura Ölçüoğlu, ‘Her şehrin bir simgesi olduğunu ifade ederek, “Kentimizin birçok zenginliği var. Bursa için de bir simge gerekiyor. Bir şeye odaklanıp onun üzerine çalışmamız lazım. Hepsinden olsun dersek başarılı olamayız. Turizmde tek bir yöne ağırlık vermeliyiz.” mesajını verdi.

BTSO Turizm Konseyi Başkanı Sibel Cura Ölçüoğlu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın kurumsal yayın organı olan ‘BTSO Ekonomi Dergisi’ne turizm sektöründeki gelişmeler, konsey çalışmaları ve hedefleri hakkında değerlendirmede bulundu. Konsey olarak Bursa’nın turizmdeki cazibesini daha da artırmayı hedeflediklerini belirten Ölçüoğlu, sadece Ortadoğu ve Uzakdoğu’dan değil, Avrupalı turistlerin de Bursa’ya gelmesini istediklerini kaydetti. Konaklamalı turist sayısını artırmayı istediklerini dile getiren Ölçüoğlu, “Gelen turistlerin Bursa’da daha fazla konaklamasını amaçlıyoruz. İnsanlar deniz otobüsleriyle gelip akşam tekrar dönüyorlar. Öncelikle İstanbul’dan farklılıklarımızı ortaya çıkarmamız gerekiyor. Kentimizin zenginliklerini iyi pazarlamalıyız.” dedi.

“BAKAN ERSOY BURSA’DAKİ IŞIĞI GÖRDÜ”

Turizm Sektör Konseyi olarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Aralık ayında bir araya geldiklerini kaydeden Ölçüoğlu, “Bakanımız Bursa’da turizm noktasında büyük bir ışık gördü. Bizler de kentimizin bu potansiyelini harekete geçirerek turizmden daha fazla pay almak istiyoruz. Bakan Ersoy’dan Bursa için sunduğumuz taleplerimize olumlu dönüşler aldık.” ifadelerini kullandı.

“TURİZM ZENGİNLİĞİMİZ ÇOK AMA BİR SİMGE GELİŞTİRMELİYİZ”

Her şehrin bir simgesi olduğunu ifade eden Ölçüoğlu, “Kentimizin birçok zenginliği var. Bursa için de bir simge gerekiyor. Ama yabancı turist gözüyle durumu ele almalıyız. Bursa denildiği zaman insanların aklına tek bir şey gelmesi lazım. Bir şeye odaklanıp onun üzerine çalışmamız lazım. Hepsinden olsun dersek başarılı olamayız. Turizmde tek bir yöne ağırlık vermeliyiz.” mesajını verdi.

TURİZM ELÇİLERİ VE YABANCI ÖĞRENCİLER PROJESİ

BTSO Turizm Konseyi olarak taksiciler için bir eğitim programı planladıklarını ifade eden Ölçüoğlu, “Bu proje, taksi sürücülerimizin turistlerle nasıl iletişim kurmaları gerektiğine dair bir eğitim olacak. Bilgilendirici kitapçıklar hazırlayacağız.” dedi. Bursa’da daha önce uygulanan ‘Turizm Elçileri’ projesini hayata geçirmeyi planladıklarını ifade eden Ölçüoğlu, “Uludağ Üniversitesi’nde çok sayıda yabancı öğrenci eğitim görüyor. Şehri tanıyan gençler sosyal medya aracılığıyla tanıtıma katkı sağlayacaklardır. Projeye, Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Yusuf Ulcay destek veriyor. Çocuklara şehri tanıtmamız kentimizin turizm zenginliklerinin daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayacak.” ifadelerini kullandı.

“TURİSTLERİN BEKLENTİLERİ FARKLILAŞTI”

Turistlere şehri tanıtacak, özelliklerini gösterecek programlar sunulması gerektiğinin altını çizen Ölçüoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: “Sadece Ulucami, Kozahan veya tarihi yerler yeterli değil. İnsanların artık beklentileri farklı. Bizler de farklı bir ülkeye gittiğimiz zaman yemeğini ve kültürünü öğrenmek istiyoruz. Bursa’nın tüm bu özelliklerini tanıtabilecek fuarlara etkin bir şekilde katılmak kentimizin bilinirliğini de artıracaktır.” şeklinde konuştu.

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