ANTALYA, () - AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB) düzenlediği sektör buluşmasına katılan Vali Münir Karaloğlu, 2019 yılının turizmde 'Aspendos Yılı' ilan edildiğini belirterek turizmcilerden tanıtım desteği istedi.

AKTOB'un düzenlediği sektör geleneksel şubat ayı buluşmasına Vali Münir Karaloğlu, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türk Hava Yolları Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, AKTOB Başkanı Dr. Erkan Yağcı ve sektör temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Karaloğlu, Antalya'nın kent markasını güçlendirmek için tüm turizmcileri 2019 Aspendos Yılına sahip çıkmaya davet etti. Geçen toplantıda 2019 ve sonrasıyla ilgili Türk turizmini nereye taşımak istediklerini, yeni hedefleri belirlediklerini hatırlatan Vali Karaloğlu, "En önemli hedefimiz Türk turizminde hem nitelikli turizme geçilmesi hem de turist başına gelirimizin 1000 doların üzerine çıkarılması" dedi.

Antalya'da geçen yıl başlatılan, Turizmde Değerlendirme Koordinasyon Toplantısı ile tüm tarafların aynı masada buluştuğunu vurgulayan Vali Münir Karaloğlu, “Geçen hafta kapsamlı bir toplantı yaptık. Açık yüreklilikle bütün sorunlarımızı konuştuk ve 2019'a önemli bir hazırlık yaptık. Bu toplantı sırasında THY'nin Antalya'dan direk uçacağı destinasyonlarla ilgili bize bir toplantı yapmalarını istedik ve bu toplantıyla birleştirdik. Tüm sorunları aynı anda çözmeyi hedefledik" diye konuştu.

'TÜM MESAİMİ TURİZME AYIRDIM'

Göreve geldiği günden beri uyumak dışında tüm mesaisini turizme ayırdığını aktaran Vali Münir Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Ben bu süre zarfında devamlı olarak THY'nin Antalya'ya bakışını değiştirmesi ve bizim için önemli olan pazarlara direkt uçuşlar koymasını istedim. Bunu geçen sene sınırlı bir şekilde yaptık ve meyvesini aldık. Bu sene Kültür ve Turizm Bakanımızın, THY'nin yönetim kurulu başkanı ve genel müdürüyle yapmış olduğu toplantıdan sonra sadece Antalya için değil Türkiye'nin önde gelen önemli turizm destinasyonları ve havaalanlarıyla, o şehrin önemli pazarlarına direk uçuş konması konusunda bir protokol imzalandı. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

'THY KOLLARINI AÇTI BİZE DOĞRU GELİYOR'

Türk hava yollarının bu çalışmasını çok önemli bulduğunu ve sektör temsilcilerinin de destek vermesi gerektiğini vurgulayan Vali Karaloğlu, "Eğer seneye bu uçuşlar artmaz veya azalır ise acentecisi, tur operatörü, otelcisi, ilin valisi, belediye başkanı, sivil toplumu hepimizin problemi kendimizde araması lazımdır. THY kollarını açtı bize doğru geliyor. Biz de kollarımız açıp THY'ye doğru gidersek nitelikli turisti şehrimize getirebiliriz. Bu toplantıdan sonra hemen 13 destinasyonla ilgili pazarlama servislerinizi çağırıp bu destinasyonla ilgili ne yapabiliriz. Hangi tanıtımı, reklamı ve pazarlamayı yapabiliriz diye çalışmanız lazım ki bu uçaklar dolu dolu gelsin. Antalya'nın ve sektörün bu meseleye sahip çıkması lazım" dedi.

'ASPENDOS YILINA HEP BİRLİKTE SAHİP ÇIKACAĞIZ'

2018 yılının rekorlarla kapatıldığına vurgu yapan Vali Münir Karaloğlu, 2019 ile ilgili de büyük beklentilerinin olduğunu ve yeni rekorların geleceğini belirtti.

Bu başarılara rağmen Turizmcilere Perge'ye sahip çıkmadıkları için sitemde bulunan Vali Münir Karaloğlu "Geçen sene Antalya'da 'Perge Yılı' dedik. Bunu yaparken kent markasını güçlendirerek, kent bilinirliğini arttırmak istedik. Sektörün büyük bir çoğunluğundan beklediğimiz desteği göremedik. Bu sene 2019'u 'Aspendos Yılı' ilan ettik. Kurumsal çalışmaları tamamladık. Bu sene tanıtım materyallerinizde 2019 Aspendos Yılı'nı da kullanmalısınız. Unutmayalım ki hedefimize ancak güç birliği yaparak varabiliriz. Biz mükemmeli arıyoruz. Bunu yapabilecek gücümüz ve kapasitemiz var. İnşallah 2019'u 2018'den çok daha iyi geçireceğiz, bunu şimdiden görüyorum" diye konuştu.

Vali Münir Karaloğlu programın sonunda kura çekerek THY'nin verdiği 2 kişilik yurt dışı gidiş dönüş uçak biletini takdim etti.

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