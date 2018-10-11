Turizmci Yaşar adına ana sınıfı

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesine bağlı Kızık köyündeki Kızık Mehmet Yaşar İlkokulu'nda geçen ağustos ayında vefat eden turizmci Ahmet Yaşar (74) adına ana sınıfı oluşturuldu.Ankara Yeni Mahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın da ağabeyi olan turizmci Ahmet Yaşar, geçen ağustos ayında tedavi gördüğü Bursa'daki hastanede yaşamını yitirdi. Yaşar ailesi tarafından Sandıklı'ya bağlı Kızık köyünde yaptırılan ve merhum Ahmet Yaşar'ın babasının adını taşıyan Kızık Mehmet Yaşar İlkokulu'nda, Ahmet Yaşar'ın adının verildiği ana sınıfı oluşturuldu.Okul Müdürü Mehmet Gönen, "Değerli büyüğümüz Ahmet Yaşar her fırsatta okulumuzu ziyaret eder, ihtiyaçlarımızla bizzat ilgilenir ve en kısa zamanda çözümünü sağlardı. Rahmetli Ahmet amcamızın kardeşi Yenimahalle Belediye Başkanımız Fethi Yaşar, oğlu Sayın İbrahim Yaşar ve damatları Sayın Sururi Çorabatır Beyefendiler de babalarının bu geleneklerini devam ettirmek istediklerini, okulumuzu ziyaret ederek bizlere bildirmişlerdir. İhtiyaçlarımızı kırtasiye, teknolojik cihazlar, spor malzemeleri bakımından hemen teminini sağlamışlar ve ana sınıfımızı da yeniden günün koşullarına göre modernize etmişlerdir. Bizler de zaten aile büyüğümüz Mehmet Yaşar adını taşıyan okulumuzda bulunan ana sınıfımıza 'Ahmet Yaşar Ana Sınıfı' ismini vererek çocuklarımızın daha küçük yaşlarda vefa duygularının gelişmesini ve Ahmet amcamızın dürüstlüğünü, çalışkanlığını ve kadirşinaslığını örnek almalarını amaçlamış bulunuyoruz" dedi.

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