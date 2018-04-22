Ahmet ACAR/KAŞ, () - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde bu yıl 42'ncisi kutlanan Turizm Haftası kapsamında turizm sektör toplantısı yapıldı.

Kaş Belediyesi Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya Kaymakam Bilgehan Bayar, Belediye Başkanı Halil Kocaer, Jandarma Komutanı Binbaşı Hakan Öztürkmen, Emniyet Müdürü Halil Baydemir, Sahil Güvenlik Komutanı Kıdemli Başçavuş İbrahim Yüksek, Kaş Turizm Bürosu Sorumlusu Mustafa Aydın, Kumluca Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Bayram Karagül, CHP İlçe Başkanı Ulaş Akbaş ve turizmciler katıldı.

Belediye Başkanı Halil Kocaer, "Bu toplantının amacı yeni başlayacak olan turizm sezonu öncesi sorunları masaya yatırmak, önerileri almak. Kaş Belediyesi olarak bu yıl İzmir ve İstanbul EMITT fuarlarına katıldık. Kaş'ın tanıtımını yaptık. Şunu söyleyebilirim; bu yıl Kaş, Kalkan ve Patara'da turizm sezonu çok iyi geçecek. Yeter ki biz çevremizi temiz tutalım. Fiyat istikrarına uyalım. Deyim yerindeyse konuklarımızı kazıklamayalım. Konuklarımıza karşı saygımızı, güler yüzümüzü eksik etmeyelim" dedi.

Kaymakam Bilgehan Bayar, "Bu toplantıda sorunlarınızı mutlaka dile getirin. İstediğiniz soruyu rahatça sorun. Çünkü sorunlardan bu şekilde haberdar oluruz. Herkes görevinin yaparsa sorunlar daha kolay çözüme kavuşuyor. Çinli bir ekip geçen yıl 'kamera görüntüleri' adıyla yayınlanan bir program çekmişti Kaş'ta. Bu yıl ilk kez Çinli turistler Kaş'a gelmeye başladı. Bunun kıymetini bilmek gerekir. Biz kamu görevlileri ve turizmciler, turizm çalışanları görevimizi tam olarak yapmalıyız. Birbirimize saygılı olmalıyız. En önemlisi Kaş'a gelen konuklarımıza saygılı olmalıyız. Kaş bir marka. Hizmetle de marka olmalı" diye konuştu.

Kaş merkezde iş yapan esnaf, Kaş'taki otopark sorununun çözülmesini, sakin şehir çalışmalarının devam etmesini, Kaş'ta turizm mevsiminde geceleri yaşanan ses kirliliğinin önüne geçilmesini istedi. Bir esnaf, Çin'den yakında Dalaman'a direkt uçak seferlerinin başlayacağını, Kaş'a gelecek ilk Çinli kafileye karşılama töreni yapılmasını istedi. Kalkanlı bir turizmci de Kalkan, İslamlar ve Üzümlü mahallelerinde villa kiralama konusunda kargaşa yaşandığını, bir villanın zaman zaman aynı anda farklı ailelere kiraya verildiğini belirterek, bunun önüne geçilmesini istedi.

Kaymakam ve belediye başkanı dile getirilen sorunlarla ilgili çözüm üretileceğini kaydetti.

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